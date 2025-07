Tornato dalle sue vacanze in Versilia, Fedez ha dichiarato di aver perso un prezioso orologio, procedendo con una doppia denuncia.

Le vacanze estive di Fedez hanno visto il rapper dover affrontare un brutto fatto: un prezioso orologio dal valore di 200.000 euro è misteriosamente scomparso. Non si sa se ciò sia stato causato da un furto o da una semplice perdita, ma Federico ha deciso di procedere attraverso una doppia denuncia, una presso il commissariato di Forte dei Marmi e l’altra a Milano, città dove vive il rapper.

La serata al Twiga e il giallo dell’orologio

Stando alle ricostruzioni, l’orologio di Fedez sarebbe scomparso mentre il rapper si trovava a fare serata al Twiga, celebre locale di Forte dei Marmi, fondato da Briatore e ora di proprietà di Leonardo del Vecchio. Qui il rapper ha festeggiato fino a notte fonda a suon di musica e di bottiglie di champagne Dom Perignon, gentilmente offerte dall’erede di Luxottica a tutti i suoi ospiti.

Ma quella che doveva essere una serata di svago e di divertimento all’insegna del glamour, si è trasformata presto in un vero e proprio giallo che ora chi di competenza dovrà risolvere.

Fedez anteprima

La villa affittata da Fedez e l’ipotesi del furto

A oggi non è chiaro come siano andate esattamente le cose. Se da un lato c’è chi ipotizza che il rapper abbia semplicemente perso l’orologio, c’è chi sostiene che in realtà si tratti di un furto. Ma il caso sarebbe molto più complesso di quello che si può pensare. Infatti, Fedez aveva affittato per le sue vacanze una villa con tanto di piscina in Versilia. Subito dopo la denuncia, la polizia di Forte dei Marmi ha fatto un sopralluogo dell’abitazione, ma non ha rilevato segni di effrazione.

Resta dunque da chiarire con precisione quali siano le dinamiche esatte, cosa non semplice. Resta comunque aperta la possibilità che la scomparsa sia un episodio simile a quelli messi a punto dalla “banda dei Rolex”, il cui obiettivo è rubare proprio orologi di lusso.