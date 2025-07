Un ex Big in gara a Sanremo 2020 ha raccontato la sua esperienza al Festival, rivelando una verità inaspettata. Scopriamo di chi si tratta.

Si sa, il Festival di Sanremo è un evento cui aspirano tutti i cantanti italiani. Non solo perché si tratta di partecipare a un evento prestigioso che ha fatto la storia del nostro paese, ma anche perché rappresenta un grande trampolino di lancio, capace di dare una svolta alla propria carriera.

Tuttavia, se alcuni artisti in gara considerano la settimana della kermesse un momento che ricorderanno per sempre nella loro vita, altri non sono d’accordo. È il caso di un ex Big in gara durante l’edizione del 2020 che ha rivelato di essere rimasto traumatizzato dall’evento. Scopriamo di chi si tratta.

Junior Cally, la verità inaspettata

Il Big in questione è Junior Cally, all’anagrafe Antonio Signore, rapper che dopo il Festival è sparito dalla scena pubblica. In un’intervista per Vanity Fair ha spiegato che per lui Sanremo abbia rappresentato un momento difficilissimo della sua carriera, che desidera dimenticare. Di seguito le sue parole:

“Dopo il Festival di Sanremo del 2020 stavo male anche ad entrare in studio. Quello che pensavo che sarebbe stato il coronamento di un sogno della carriera, la ciliegina sulla torta, si è rivelato la peggior settimana della mia vita. Per il trauma ho rimosso persino cosa mangiavo, cosa indossavo. Ricordo aolo che facevo fermare l’autista del van in autostrada per chiamare il mio manager in lacrime perché non ci volevo stare“.

Il racconto prosegue: “Poi è arrivato il Covid che ha fermato i live e per me che faccio questo lavoro per incontrare il pubblico si era persa l’emozione di sentire qualcuno cantare i miei brani. Ho vissuto un momento buio, ma mi dicevo: “Cerca di stare lucido”.“. Junior Cally

La nuova vita di Junior Cally

Oggi Junior Cally ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita. E con sorpresa di tutti, la musica non è al momento un’opzione contemplata. Infatti, Antonio ha deciso di metterla da parte per concentrarsi su un’altra sua grande passione: lo sport.