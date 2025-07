La cantante ha ricordato la sua amata nonna e ha deciso di imitarla in un dolcissimo video diventato presto virale sul web.

Alessandra Amoroso si sta godendo la gravidanza senza rinunciare ai suoi doveri lavorativi. Ma tra un impegno e l’altro, la cantante si concede anche qualche momento di riposo per potersi divertire e scherzare con le persone che le sono state sempre accanto in questi mesi.

È proprio durante uno di questi attimi che Alessandra ha colto l’occasione per ricordare Maria, la sua amata nonna. Per farlo ha deciso di imitarla in un simpatico video che nel giro di poco è diventato virale sul web.

Il video di Alessandra Amoroso

All’interno del video, Alessandra Amoroso si sta riposando probabilmente nell’attesa di salire sul palco. La cantante, infatti, appare seduta su una sedia con addosso lungo abito di colore nero e un make up realizzato ad hoc. Intorno a lei diversi collaboratori e amici, ed è proprio qui che è cominciato il simpatico siparietto.

Alessandra, infatti, ha cominciato a muovere la gamba destra facendola andare avanti e indietro e sfiorando il terreno con un piede. Un gesto semplice, ma che la sua nonna era solita fare nelle calde giornate estive della Puglia, mentre cercava di trovare un po’ di frescura fuori dall’uscio di casa. “Ti ricordi quando la nonna faceva così con il piede fuori casa? Aveva il grembiule sulle gambe“, dice la cantante mentre si appoggia un telo sul ventre e facendo finta di asciugarsi il viso con un fazzoletto.

Il video è diventato virale poco dopo la pubblicazione su TikTok, tant’è vero che in meno di 24 ore ha già raggiunto oltre un milione e mezzo di visualizzazioni.

I commenti dei fan

Ma il video non ha soltanto collezionato molteplici visualizzazione e like. Nella sezione dei commenti, sono stati moltissimi i fan che hanno deciso di scrivere un piccolo pensiero per Alessandra. “Bellissimo che ricordi la tua nonna, anche io lo faccio sempre“, scrive uno, “Che ricordo che hai sbloccato“, ha aggiunto un altro.

Insomma, quello di Alessandra non è un semplice video, ma un modo attraverso cui moltissime persone hanno potuto ricordare alcuni momenti della loro infanzia che avevano dimenticato.