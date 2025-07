Il processo a Sean Diddy Combs, procede. Il prossimo ottobre avrà luogo la sentenza, ma nel mentre ci sono stati alcuni importanti risvolti che potrebbero cambiare le sorti dell’imputato. Tra questi, un possibile intervento del presidente Donald Trump e la richiesta di libertà su cauzione avanzata dal suo avvocato.

Marc Agnifilo, avvocato di Sean Diddy Combs, ha avanzato la richiesta di rilascio su cauzione per un valore di 50 milioni di dollari. La motivazione di tale proposta sarebbero le condizioni presenti Metropolitan Detention Center di Brooklyn, il carcere in cui si trova Combs. Infatti, stando alla difesa, Diddy si troverebbe in una situazione di pericolo, sopratutto a causa del fatto che siano state respinte le accuse più gravi. Lo stesso Agnifilo ha dichiarato che il suo assistito: “Potrebbe essere l’unica persona attualmente in carcere negli Stati Uniti per essere un cliente e certamente l’unica in carcere per aver assunto escort maschi adulti per lui e la sua ragazza“.