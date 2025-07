Giorgia, al concerto un bambino le regala dei fiori: la sua reazione

La cantante si stava esibendo in concerto a Siracusa, quando un bambino le ha regalato dei girasoli. Ecco qual è stata la sua reazione.

Lo scorso 26 luglio, Giorgia si è esibita in concerto a Siracusa. Qui, la cantante ha notato un bambino tra il pubblico con in mano un mazzo di girasoli ed è corsa da lui per ringraziarlo per il bellissimo regalo. Scopriamo qual è stata la reazione della cantante e diamo uno sguardo al video virale.

Il regalo del bambino e il gesto di Giorgia

Il concerto di Giorgia tenutosi lo scorso sabato 26 luglio ha regalato grandi emozioni. Dopo la doppia proposta di matrimonio, la cantante ha assistito di un altro bellissimo evento e questa volta a diventare il protagonista è stato un bambino.

Il tutto è accaduto durante la performance di “Girasole”, celebre brano della cantante. La canzone aveva appena iniziato a suonare quando la cantante ha notato da lontano un bambino tra le prime fila del pubblico che stava cercando di attirare la sua attenzione. Il piccolo, infatti, stava tenendo in mano un mazzo di girasoli: Giorgia, quindi, è corsa verso di lui. Qui ha preso il suo dono e per ringraziarlo ha abbracciato il piccolo fan e la sorella che probabilmente l’aveva accompagnato. Qui il video virale:

I prossimi impegni di Giorgia

La prossima stagione autunnale sarà ricca di impegni per Giorgia. La cantante, infatti, sarà impegnata nel “Palasport Live”, la tournée nei palazzetti che la vedrà impegnata in giro per l’Italia. Diverse le tappe programmate, da Nord a Sud, alcune delle quali anche in grandi città, come Firenze, Torino, Roma, Bari e Milano.

Il tour inizierà il 25 novembre con la data di Jesolo e proseguirà senza interruzioni fino al 28 marzo 2026, quando la cantante si esibirà nella data finale al Nelson Mandela Forum di Firenze.