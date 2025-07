Il cantante del duo Benji & Fede ha svelato quale sia il sesso del bebé con un tenerissimo post sul suo profilo Instagram.

A distanza di qualche settimana dall’annuncio, Benjamin Mascolo, cantante diventato celebre per il duo Benji & Fede, ha rivelato quale sia il sesso del bebé che sta aspettando insieme a Greta Cuoghi, sua moglie che però ha preferito rimanere lontana dal mondo dello spettacolo.

L’annuncio di Benjamin Mascolo sui social

Per annunciare il sesso del bebé, Benjamin Mascolo ha deciso di pubblicare una storia sul suo profilo Instagram in cui appare con addosso un bavaglino per neonati. Se si fa attenzione, sul bavaglino è ricamata una scritta, “Piccola“. In aggiunta, un’emoticon in sovrimpressione a forma di fiocco rosa. Seppur nessuno annuncio sia stato fatto in maniera esplicita è abbastanza certo che il cantante diventerà papà di una bambina!

La coppia non ha ancora reso noto il nome della piccola, ma nel mentre i futuri genitori si stanno preparando alla sua nascita che avverrà nei prossimi mesi.

La storia d’amore con Greta Cuoghi

Come anticipato, Benjamin Mascolo diventerà presto genitore assieme a Greta Cuoghi. La ragazza è estranea al mondo dello spettacolo, anzi, la coppia ha deciso di sposarsi in gran segreto nel 2023 e ora è pronta per allargare la famiglia. Proprio in merito alla ragazza, il cantante aveva dichiarato: “Non viene dal mondo dello spettacolo, non si è mai drogata. Ha valori simili ai miei, è intelligente. Mi ha aiutato a crescere“.

Inoltre, come in molti sanno, la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi è iniziata in un momento delicato della vita del cantante, il quale si era lasciato da non molto con Bella Thorne. Un periodo buio, caratterizzato dalla depressione, dalla dipendenza e sopratutto da un netto allontanamento dal mondo della musica.