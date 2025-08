Continuano le trattative tra la Rai e il Comune di Sanremo sul Festival. Una nuova decisione potrebbe cambiare le sorti della kermesse.

L’organizzazione del Festival di Sanremo 2026 si sta rivelando più complessa del previsto. Infatti, a causa della tensioni tra i vertici Rai e il Comune di Sanremo, si è parlato più volte della possibilità che la kermesse possa essere organizzata altrove. Ma se nei giorni scorsi sembrava che le cose stessero procedendo bene, nelle ultime ore la situazione è nuovamente precipitata. Ecco cosa sta succedendo.

La nuova decisione della Rai sul Festival di Sanremo

Stando a quanto riportato dall’agenzia stampa La Presse, le trattative tra il Comune di Sanremo e la Rai avrebbero preso una piega critica. Stando alla fonte, infatti, sarebbe sempre più concreta la possibilità che la kermesse cambi la location tant’è vero che sono diverse le città che potrebbero accogliere l’evento. Tra queste, in primis, figura la città di Torino, scelta motivata anche dal fatto che gli studi Rai della città sono già stati in grado di sostenere la messa in onda dell’Eurovision Song Contest.

Sempre secondo La Presse, è probabile che alla fine a dover fare un passo indietro sarà proprio il Comune di Sanremo. Infatti, la cittadina ligure rischia di subire perdite pari a milioni di euro per tutto il settore alberghiero e della ristorazione.

Teatro Ariston a Sanremo – www.notiziemusica.it

Simone Cristicchi sul cambio di location: “Non avrebbe senso”