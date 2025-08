L’ultimo saluto a Celso Valli si è tenuto il 30 luglio, a Bologna. Tra i presenti anche Laura Pausini che l’ha omaggiato con una canzone.

Il 30 luglio, la comunità di Bologna ha potuto fare un ultimo saluto a Celso Valli, produttore, compositore e direttore d’orchestra che ha fatto la storia della musica italiana. Tra i presenti diversi volti nel panorama discografico italiano, come Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Dodi Battaglia dei Pooh e persino Laura Pausini.

Ed è stata proprio la cantante di Solarolo che ha deciso di omaggiare Celso con un bellissimo gesto: intonare “Volare”, canzone italiana celebre in tutto il mondo. Ma non è tutto, dato che al termine della funzione, Laura non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.

Laura Pausini, il commovente omaggio a Celso Valli

Il toccante omaggio di Laura Pausini a Celso Valli è avvenuto al termine della cerimonia funebre. La cantante, infatti, sul sagrato della chiesa, ha intonato “Volare”, celebre brano di Domenico Modugno conosciuto in tutto il mondo. Ma non solo, dato che già durante i funerali Laura aveva intonato, commossa, una canzone per Celso, mentre davanti ai giornalisti ha commentato: “Celso ha lasciato l’impronta della musica italiana nel mondo e mi ha cambiato la vita“. Di seguito il video:

Tra i partecipanti, anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Quest’ultimo ha così commentato la perdita del compositore: “Penso che la città oggi sia in lutto e lo sarà per molto tempo. Celso amava Bologna profondamente“. Il discorso prosegue: “L’ho conosciuto due anni fa, quando mi ha chiesto di potere offrire la sua competenza al conservatorio della città, in modo del tutto gratuito. Poi ci siamo rivisti in occasione del progetto del Teatro Comunale con Paolo Fresu e Ornella Vanoni, che è stato un bel successo. La sua capacità di arrangiare la musica è una cosa che ci unisce nell’eternità, credenti o meno, e come città lo ringraziamo“.

La morte di Celso Valli

Celso Valli è mancato la scorsa domenica 27 luglio. Il compositore stava combattendo da anni contro un cancro al cervello, ma alla fine non ce l’ha fatta e si è spento a 75 anni presso l’ospedale Maggiore di Bologna. Musicista, produttore discografico, grande compositore, Celso Valli ha avuto modo di collaborare con diversi grandi artisti del panorama musicale italiano, tra cui Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini.