La cantante si trova in vacanza in Sardegna col figlio, ma è finita al centro della polemica. Scopriamo che cosa è successo.

Il tour estivo di Anna Tatangelo non si ferma e procede a gonfie vele. Ma tra una tappa e l’altra, la cantante ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Sardegna in compagnia di Andrea, il figlio nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Eppure un dettaglio non è passato inosservato e ha dato vita a una vera e propria polemica.

Anna Tatangelo: in quale resort alloggia

Durante il suo soggiorno in Sardegna, Anna Tatangelo non ha smesso di aggiornare i fan con diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Tra queste ci sono alcune foto del resort in cui alloggia, piuttosto che le immagini del pancione: la cantante, infatti, è incinta del suo secondo figlio, frutto dell’amore con Giacomo Buttaroni, il suo nuovo compagno.

Ma dove si trova il lussuoso resort in cui Anna Tatangelo sta trascorrendo le sue vacanze? Ebbene, stiamo parlando del Conrad Chia Laguna Resort, struttura alberghiera di lusso situata presso la baia di Chia. Per essere precisi, il resort si trova nel sud della Sardegna, non lontano dall’Is Morus Relais, il villaggio che fino a un anno fa ha ospitato Temptation Island, celebre programma di Canale 5.

Anna Tatangelo

Il dettaglio che fa polemica

Dunque qual è il dettaglio che ha generato la polemica? Ebbene, pare che la vacanza di Anna Tatangelo sia avvenuta in concomitanza di un suo concerto organizzato da tempo e previsto lo scorso 26 luglio. Il problema? Il concerto era stato cancellato a causa di un certificato medico secondo cui, a causa delle sue condizioni di salute, la cantante non avrebbe potuto esibirsi.

Ad aver rivelato il dettaglio è stata una fan che avrebbe dovuto assistere proprio al live cancellato dalla cantate. La notizia è poi diventata virale grazie a un post di Deianira Marzano in cui si legge: “Anna sarebbe dovuta venire a Misiliscemi, Trapani, qualche giorno prima però mandò un certificato medico che diceva di non poter venire per lo stato in cui si trova“.

In ogni caso, da parte sua la cantante non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni, preferendo rimanere in silenzio.