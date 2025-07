Durante un evento musicale, una fan ha voluto ringraziare Rkomi per averla aiutata a sconfiggere il bullismo. La sua reazione.

Rkomi è inarrestabile. Negli ultimi mesi il cantante non ha smesso di sorprendere i suoi fan con degli annunci inaspettati, in primis quello di “Decrescendo”, il suo nuovo album che è subito schizzato in testa alle classifiche. Ma non solo: in queste ultime ore, infatti, Rkomi ha catturato l’attenzione di tutti per un bellissimo gesto fatto nei confronti di una fan. Scopriamo che cosa è successo.

Le dolci parole di Rkomi sulla fan: “È meravigliosa”

Tutto è avvenuto durante Kiss Kiss Way, evento musicale organizzato da Radio Kiss Kiss. Rkomi, infatti, si è esibito sul palco intonando i suoi principali successi musicali, intrattenendo i fan a suon di canzoni. Ma è proprio durante la performance che è accaduto qualcosa di unico.

Infatti, mentre Rkomi stava cantando, una fan ha alzato un cartellone per mostrarlo al cantante. Qui era scritto un vero e proprio ringraziamento per l’artista, il quale l’aveva aiutata in passato a vincere il bullismo. La reazione di Rkomi è stata immediata: il cantante è sceso dal palco e si è diretto verso la fan per abbracciarla. Ma non è finita qui. Finita l’esibizione, l’artista ha dichiarato: “Se so quanto faccio bene alle persone e quanto la mia musica arriva alle persone? Ogni tanto riesco ad aiutare qualcuno semplicemente raccontando le mie cose“.

A questo punto, Rkomi si è rivolto direttamente alla giovane fan: “Grazie a lei, grazie a sé stessa. Lei sa quanto è importante per me, ci sentiamo spesso ed è una ragazza fortissima, meravigliosa“. @radiokisskiss “Grazie a te ho sconfitto il bullismo”, un fan ringrazia Rkomi al Kiss Kiss Way 🙏🏻🩵 #RadioKissKiss #KissKissWay #Rkomi ♬ suono originale – Radio Kiss Kiss

I prossimi impegni di Rkomi

Come anticipato, per Rkomi il 2025 è un anno molto inteso. Dopo aver annullato il suo tour estivo, il cantante è tornato con una nuova tournée, “Mirko nei Teatri”. Rkomi, infatti, il prossimo autunno si esibirà nei teatri di tutta Italia per portare la sua musica a tutti i suoi fan. Diverse le date in programma, alcune delle quali toccheranno grandi città come Milano, Torino, Firenze e Roma.