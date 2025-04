“Non dorme, mangia a malapena”: i fan e la moglie Hailey sono sempre più preoccupati per la salute fisica e mentale di Justin Bieber.

La salute di Justin Bieber torna a far preoccupare i fan. Negli ultimi mesi, dopo la diffusione sui social di un video in cui appare visibilmente dimagrito e con gli occhi molto arrossati, si era ipotizzato che il cantante canadese fosse ricaduto nella dipendenza da sostanze stupefacenti. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, le sue condizioni si sarebbero aggravate tanto che Bieber avrebbe smesso di mangiare e di dormire.

Justin Bieber: lo scambio acceso con i paparazzi

Un recente episodio ha portato nuovamente l’attenzione sulla fragilità di Justin Bieber. Mentre era in compagnia di alcuni amici per prendere un caffè a Palm Springs, California, il cantante è stato avvicinato da paparazzi che, con un saluto apparentemente innocuo, hanno scatenato la sua ira. Secondo quanto riportato, la popstar candese sarebbe esplosa contro di loro, accusandoli di essere mossi unicamente dal desiderio di guadagnare.

Justin Bieber

“Ma quale buongiorno? Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate. Andate via, andate” – avrebbe urlato Bieber. Il magazine americano Page Six ha contattato il rappresentante del cantante per un commento sulla vicenda senza ricevere alcuna risposta.

Le indiscrezioni sulle condizioni di salute

Questo episodio, unito al fatto che Bieber si mostra sempre più spesso sui social trasandato, dimagrito e poco lucido, ha generato una comprensibile preoccupazione nei fan dell’artista. Secondo i media americani anche la moglie, Hailey Baldwin, sarebbe preoccupata per la sua salute.

“Justin sta attraversando un momento difficile e Hailey sta facendo del suo meglio per essere lì con lui, ma c’è tantissimo da fare” – ha dichiarato una fonte. Qualcun altro sostiene che il cantante starebbe davvero male: “Non dorme, mangia a malapena”.