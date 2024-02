Il Volo torna al Festival di Sanremo con un brano che celebra l’amore e la vita: ecco il testo della canzone e il significato.

Quello con cui debutteranno al Festival di Sanremo 2024, sarà un vero “Capolavoro”. E dubbi, di certo, non ce ne sono stati fin dall’inizio. Dopo il trionfo del 2015 e il terzo posto nel 2019, Il Volo promette anche questa volta di farci volare alto con la propria lirica che scalda il cuore: di seguito il significato della canzone e le parole del testo.

Il Volo torna a Sanremo con “Capolavoro”

Il gruppo lirico di fama internazionale si presenta ancora sull’Ariston con la nuova canzone dal titolo “Capolavoro”. La canzone non era originariamente destinata a Sanremo, ma è emersa durante la preparazione di un album di inediti. Quando però Il Volo è stato invitato al Festival, hanno deciso che “Capolavoro” era la canzone perfetta per l’occasione.

“Avevamo in programma di fare un album di inediti quest’anno e, alla fine, tra le varie canzoni che ci saranno all’interno è uscita Capolavoro. Quando Amadeus ci ha invitato abbiamo detto: ‘Questa è la canzone per Sanremo’”, racconta il trio in un’intervista.

La canzone attesa a Sanremo 2024, parla di una persona che arriva all’improvviso e dà un senso alla vita. Il verso “Cadi dal cielo come un capolavoro, prima di te non c’era niente di buono, come se tu fossi l’unica luce a dare un senso e questa vita con te è un capolavoro” è particolarmente emblematico, sottolineando l’importanza dell’amore e della connessione umana.

Il testo della canzone sanremese

Io che sto seduto dentro a un cinema

A sognare un po’ d’America e un po’ di casa tua

E mi chiedo sempre quanto durerà

Questo amore infinito che infinito non è Io che mi sentivo perso

Una vela in mare aperto

E all’improvviso tu, tu

Cadi dal cielo come un capolavoro…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2024 - NM