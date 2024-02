Dopo il successo al Festival di Sanremo, Il Tre si prepara a portare “Fragili” in tour in Italia.

Reduce dalla partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fragili”, Il Tre – al secolo Guido Luigi Senia – ha annunciato le prime date estive del suo attesissimo “Fragili Tour”. Il tour estivo segue l’annuncio del concerto al Palazzo dello Sport di Roma previsto per il 9 novembre, segnando un ritorno sulle scene musicali per l’artista romano.

Il Tre annuncia il suo “Fragili Tour”

Il prossimo tour estivo di Il Tre prende il nome dal brano con cui l’artista ha gareggiato al Festival di Sanremo 2024. “Fragili” si presenta come un inno dedicato alle fragilità umane, esplorando temi come il coraggio di affrontare le paure, l’importanza degli amici di sempre, il credere nei propri sogni e il valore della famiglia.

Con lo stesso stile, il “Fragili Tour” rappresenta non solo un’occasione per Il Tre di portare la sua musica in giro per l’Italia, ma anche un momento di condivisione di messaggi profondi e personali con il suo pubblico.

I suoi concerti, attesi per la prossima estate, si concluderanno con la tappa finale al Palazzo dello Sport di Roma il 9 novembre 2024, un evento che segnerà il ritorno di Guido nella sua città natale, proprio dove tutto ebbe inizio.

Date e biglietti del tour

Il “Fragili Tour” partirà il 14 giugno al Nameless di Annone di Brianza, per poi proseguire attraverso i principali festival italiani, tra cui quelli di Gubbio, Gallipoli e Zafferana Etnea. Di seguito, tutte le date in programma per la prossima estate:

Venerdi 14 Giugno 2024 | Nameless @Annone di Brianza (LC) | djset

(LC) | djset Sabato 13 Luglio 2024 | Wonderlast Festival di Gubbio (PG)

(PG) Sabato 27 Luglio 2024 | Oversound Music Festival di Gallipoli (LE)

(LE) Mercoledì 7 Agosto 2024 | Wave Summer Music di Zafferana Etnea (CT)

(CT) Venerdì 16 Agosto 2024 | Red Valley Festival di Olbia (SS)

(SS) Venerdì 23 Agosto 2024 | AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI)

(VI) Sabato 14 Settembre 2024 | Connessioni Festival di Cuneo

Domenica 15 Settembre 2024 | Carroponte di Milano

Sabato 9 novembre 2024| Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti sono disponibili online su Vivo Concerti o su TicketOne, a partire dal 15 febbraio 2024, e nei punti vendita autorizzati dal 20 febbraio.

