Spotify ha realizzato la panoramica degli artisti e dei brani più ascoltati del 2024: da Taylor Swift a Geolier, scopriamo di chi si tratta!

La piattaforma di streaming musicale Spotify ha da poco lanciato la sua attesissima panoramica annuale per il 2024, rivelando quali sono stati i gusti musicali predominanti sia in Italia sia a livello globale. Questo report sottolinea le preferenze musicali degli utenti, delineando una mappa degli artisti, brani e album che hanno definito l’anno in termini di streaming.

Le preferenze musicali italiane

Il panorama musicale italiano mostra una vivace preferenza per gli artisti nazionali, con Geolier che si piazza al primo posto tra gli artisti più ascoltati, seguito da Sfera Ebbasta, Lazza, Tedua e Anna che completano i primi cinque posti. Questa tendenza sottolinea l’apprezzamento del pubblico italiano per la musica prodotta entro i confini nazionali, dimostrando come il talento locale continui a dominare le preferenze degli ascoltatori.

Geolier

Al femminile, la classifica vede primeggiare Anna, seguita da Rose Villain e Annalisa, che precedono stelle internazionali come Taylor Swift e le emergenti Angelina Mango, Elodie ed Emma, fino ad arrivare a nomi noti sul panorama internazionale come Billie Eilish, Dua Lipa e Madame. Questa variegata rappresentazione sottolinea l’importanza crescente delle voci femminili nella scena musicale italiana.

Anna Pepe

Nel contesto internazionale, i Måneskin si confermano come gli artisti italiani più ascoltati all’estero, evidenziando un forte apprezzamento per la musica italiana oltre i confini nazionali. La presenza nella classifica di leggende come Raffaella Carrà, così come di artisti classici e contemporanei, riflette l’ampio spettro di influenze e generi che caratterizza l’export musicale italiano.

Maneskin con Tom Morello

Album del cuore e preferenze globali

Per quanto riguarda gli album, “DIO LO SA” di Geolier conquista la vetta, stabilendo il rapper come uno degli artisti più influenti dell’anno in Italia. Seguono “ICON” di Tony Effe e “VERA BADDIE” di Anna, insieme ad altre opere che spaziano tra diversi generi e stili, mostrando una ricca varietà nelle scelte musicali degli italiani.

A livello globale, Taylor Swift si afferma come l’artista più ascoltata, seguita da The Weeknd e Bad Bunny, illustrando un panorama musicale dominato da sonorità pop, R&B e reggaeton. Interessante notare come la classifica degli album più ascoltati a livello mondiale sia guidata anch’essa da Taylor Swift, che dimostra un ampio seguito internazionale, seguita da Billie Eilish e Sabrina Carpenter.