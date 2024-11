I Modà tornano ad esibirsi: concerto a San Siro nel 2025

Dopo un periodo di stop, i Modà sono pronti a tornare sulla scena musicale: a giugno 2025 faranno un concerto allo Stadio San Siro di Milano.

Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha annunciato che la band è pronta per tornare ad esibirsi dal vivo dopo il periodo di pausa annunciato lo scorso luglio. Il cantante, in un’intervista rilasciata a RTL 102.5, ha spiegato i motivi dello stop e quali sono i piani del gruppo per il prossimo futuro.

Kekko Silvestre: “Non ero depresso”

Kekko Silvestre ha spiegato di essersi dovuto fermare perchè stava attraversando un periodo molto complicato. “Mi sono rinchiuso in me stesso” – ha spiegato – “Sono andati a chiudersi dei rapporti con alcune persone del settore. Poi è venuto a mancare un mio amico. Non era più depressione, ma queste delusioni mi hanno portato a pensare: ma allora io con questo mondo non c’entro proprio niente“.

Nel 2023, il cantante aveva raccontato della sua lotta contro la depressione nella canzone “Lasciami“, presentata al Festival di Sanremo. “Non riuscivo a piegare le gambe, pensavo di avere una malattia degenerativa. Un neurologo mi diagnosticò la depressione.” – aveva rivelato Silvestre in un’intervista al Corriere della Sera.

Lorenzo Suraci, suo primo manager nonché editore di RTL, è stato fondamentale nel suo percorso di ripresa. “Mi ha detto ‘Voglio tenderti una mano, voglio portarti di nuovo a realizzare i tuoi sogni‘.” – ha dichiarato Silvestre.

Modà: concerto a San Siro il 12 giungo 2025

Durante l’intervista a RTL 102.5, Kekko Silvestre ha annunciato emozionato che il 12 giugno 2025 i Modà si esibiranno allo Stadio San Siro di Milano con un concerto intitolato “La Notte dei Romantici“.

“La voce mi trema solo a pensarci.” – ha confessato il cantante. Poi ha precisato: “Sarà l’unica data del 2025. Tornare a San Siro, lì dove, nel giugno del 2016, riuscimmo a fare due sold out con Passione Maledetta, è molto emozionante“.