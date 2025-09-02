I due cantanti sono diventati protagonisti di un simpatico botta e risposta nel backastage dei Power Hits Estate 2025.

Giorgia e Gigi D’Alessio sono due dei molteplici cantanti che si sono esibiti durante gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 all’Arena di Verona. I due colleghi, nonché pilastri della musica italiana, sono anche ottimi amici, tant’è vero che nel backstage della kermesse sono diventati protagonisti di un’esilarante siparietto. Scopriamo che cosa su sono detti.

Il siparietto tra Giorgia e Gigi D’Alessio

È virale il video contenente il simpatico botta e risposta tra Giorgia e Gigi D’Alessio, entrambi concorrenti dei Power Hits Estate. I due artisti sono stati intervistati insieme durante il backstage dell’Arena e hanno dato vita a uno scambio di battute che ha fatto sorridere sia i presenti, sia il pubblico.

Il primo ad aver preso la parole è proprio Gigi, il quale ha spiegato i suoi prossimi impegni: “Io adesso faccio 7 date a Piazza del Plebiscito“. “Quante scusa?“, replica Giorgia, aggiungendo: “Sei un cattivo esempio, perché poi tutti pensano che tutti possono cantare un giorno dietro l’altro, ma non è così. Quando io dico che non ce la faccio, mi dicono: “Guarda Gigi”. Ma Gigi è strano, parliamoci chiaro. Non è normale, tu sei un supereroe, non è possibile“.

Da qui la risposta del cantante partenopeo: “Io devo cantare una sera per ogni figlio che ho; siccome ne ho 6… tu invece ne hai solo uno e quindi“. “Questa la trovo un’ottima risposta, sto zitta. Non lo dirò poi“, ha concluso Giorgia. mi sto sentendo male ma giorgia e gigi sjsjsjsjjsjsjsjsjs pic.twitter.com/5CW8O7xVG3 — sara💚🍵 (@senzariservaa) September 1, 2025

I prossimi impegni di Giorgia e Gigi D’Alessio

Proprio in merito alle performance live, sia Giorgia e Gigi D’Alessio sono molto impegnati. La cantante, infatti, nel mese di settembre si esibirà in due concerti entrambi alla Reggia di Caserta, uno previsto per il 16 e l’altro per il 29. Dopodiché avrà inizio il “Palasport Live”, il suo tour nei palazzetti di tutta Italia.

Dal canto suo, Gigi D’Alessio, dal 19 al 28 settembre, canterà di fronte al pubblico di Piazza del Plebiscito, mentre da marzo 2026 avrà inizio il suo tour nei palasport.