A Firenze, il cantante ha ricevuto il Pegaso d’Oro e per l’occasione ha espresso solidarietà per il popolo della Striscia di Gaza.

La guerra tra Israele e la Palestina è argomento comune da ormai diverso tempo, andando a interessare anche il settore musicale. Ed è qui che si colloca Jovanotti. Il cantautore ha infatti ribadito il suo sostegno al popolo palestinese ed espresso parole di ammirazione verso la Global Sumud Flotilla, una flottiglia di aiuti umanitari che presto salperà verso la Striscia di Gaza. L’occasione è stata la consegna del Pegaso d’Oro, il massimo riconoscimento conferito dalla Regione Toscana.

Le parole pro Palestina di Jovanotti

In occasione della consegna del Pegaso d’Oro, Jovanotti ha manifestato tutto il suo sostegno verso la popolazione palestinese, sperando in un cessate il fuoco affinché possa tornare a esserci la pace tra Israele e Palestina. “La mia è una speranza, come dire, disperata“, ha spiegato l’artista, il quale poi ha aperto una parentesi sulla Global Sumud Flotilla: “Ogni iniziativa come questa, che è una grande iniziativa, mi trova non solo favorevole, ma anche sostenitore in ogni modo possibile“.

Ed è a questo punto che il cantautore si è rivolto direttamente al governo italiano ed europeo chiedendo loro di mobilitarsi affinché “si fermi questa cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi, e che ci fa sentire così male, così disperati, così addolorati“. Jovanotti – www.notiziemusica.it

Le critiche a Jovanotti

Tuttavia, da quando si è esposto sul conflitto tra Israele e Palestina, Jovanotti ha dovuto fare i conti con molteplici critiche. “Per chi faccio il tifo? Per entrambe le parti, non è una questione di tifoseria. Io sono tifoso solamente per sostenere la pace, la tregua. È l’unica cosa che sono in grado di sostenere con il mio modo di intendere la vita“, aveva sottolineato qualche tempo fa.