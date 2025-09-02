Durante l’evento all’Arena di Verona un tecnico ha dato il via libera a Rkomi per salire sul palco, ma l’ha scambiato per Irama. Il video

Agli RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 non sono mancati i colpi di scena. Dal nubifragio ai problemi tecnici, non sono mancate gaffe nemmeno tra il personale dell’evento. Ed è proprio qui che si colloca una simpatica di gaffe commessa da un tecnico nei confronti di Rkomi: scopriamo che cosa è successo.

“Entra Irama”: la simpatica gaffe dietro le quinte

Uno degli artisti più attesi sul palco dell’Arena di Verona era sicuramente Rkomi. Il cantante ha riscosso molto successo con “Sto bene al mare”, il singolo estivo in collaborazione con Marco Mengoni. Tuttavia, il rapper ligure stava per salire sul palco, quando un tecnico ha commesso una gaffe scambiandolo per… Irama!

Irama canta durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Nel video pubblicato in rete si vede Rkomi il dietro le quinte pronto a entrare sul palco. Insieme a lui un tecnico addetto ai lavori che gli dà il via libera per esibirsi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che poco dopo il suo ingresso, si sente il tecnico dire: “Entra Irama, entra Irama“. Una piccola gaffe che ha fatto il giro del web, anche perché il contenuto è stato pubblicato dallo stesso Rkomi sulle sue storie Instagram con tanto di emoticon che ride.

Tutti gli imprevisti degli RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

In ogni caso, la gaffe su Rkomi non è stata l’unica ad animare la serata di ieri sera, lunedì 1 settembre. Infatti i Power Hits Estate 2025 sono stati un concentrato di imprevisti, in primis il nubifragio che si è abbattuto sull’Arena di Verona durante il live. Una condizione meteorologica che ha causato non solo problemi con l’audio e i microfoni, ma persino l’interruzione della diretta da Tv8, la quale ha ripreso solamente intorno alle 21:45.

Ma nonostante gli imprevisti, la serata si è conclusa al meglio, con la consegna del premio per la migliore hit estiva ad Alfa, il quale ha trionfato con la sua “A me mi piace”.