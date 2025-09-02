Ieri, 1 settembre, si sono tenuti i Power Hits Estate a Verona. Tuttavia, un nubifragio ha creato non pochi problemi: cosa è successo.

Gli RTL 102.5 Power Hits Estate sono ormai un appuntamento molto atteso dal pubblico. Trasmessi in diretta dall’Arena di Verona, vedono susseguirsi diversi cantanti mentre si esibiscono nei loro tormentoni estivi. L’obiettivo? Decretare la hit estiva per eccellenza.

Tuttavia, nella serata di ieri 1 settembre le cose non sono andate nel verso giusto. Un violento nubifragio si è abbattuto sull’Arena, causando non pochi problemi alla diretta. Scopriamo che cosa è successo.

Cosa è successo durante i Power Hits Estate

Di norma gli artisti sono abituati a esibirsi anche con condizioni meteo non proprio favorevoli, ma ieri sera la situazione non era delle migliori all’Arena di Verona. Ciò nonostante i cantanti hanno trovato comunque dei modi per poter cantare, alcuni dei quali anche divertenti. Un esempio? Tananai è uscito sul palco con un asciugamano in testa, mentre Orietta Berti ha optato per un gazebo.

Tuttavia, nel corso delle diretta la pioggia è aumentata visibilmente, causando anche diversi problemi all’impianto tecnico. Ad aver dovuto affrontare questo inconveniente sono stati sopratutto i The Kolors, durante la cui performance le casse hanno improvvisamente smesso di funzionare.

Anche gli stessi conduttori, Paola Di Benedetto e Matteo Campese hanno riscontrato un problema coi microfoni, dato che all’improvviso hanno smesso di funzionare, decidendo così di cedere la linea al red carpet.

Cantante concerto

Lo stop alla diretta e l’annuncio del vincitore

Ma non è tutto. Come riferito dall’Adkronos, il maltempo è peggiorato a tal punto che ad un certo punto la diretta su Tv8 è stata persina interrotta. Al suo posto è stato mandato in onda uno speciale di Sky Sport intitolato “La musica dei motori”, incentrato sul racconto della storia d’amicizia tra Valentino Rossi, celebre campione di MotoGp e Cesare Cremonini, cantante di successo.

In ogni caso, nonostante diverse peripezie, si è giunti alla fine dell’evento. Ed è proprio qui è stato annunciato il vincitore dell’anno: stiamo parlando di Alfa con la sua “A me mi piace”, brano realizzato in collaborazione con Manu Chao.