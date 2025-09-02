È Alfa con la sua “A me mi piace” il vincitore degli RTL 102.5 Power Hits Estate 2025: le parole del cantante subito dopo la vittoria.

Nella serata di ieri, 1 settembre 2025, hanno avuto luogo gli RTL 102.5 Power Hits Estate. L’evento, si è tenuto all’Arena di Verona e nel corso della diretta i cantanti si sono esibiti sulle note delle loro canzoni estive. L’obiettivo? Decretare ufficialmente il tormentone dell’estate 2025.

Quest’anno, il premio è stato consegnato ad Alfa e alla sua “A me mi piace”, hit realizzata in collaborazione con Manu Chao. Ecco quali sono state le parole del cantante subito dopo la vittoria.

“Sono emozionato”: le parole di Alfa

La proclamazione del vincitore degli RTL 102.5 Power Hits Estate è avvenuta verso la fine del programma. Ed è proprio qui che Paola Di Benedetto e Matteo Campese, i conduttori, hanno chiamato nuovamente sul palco Alfa, decretando la sua “A me mi piace” la hit estiva per eccellenza.

Dopo aver ricevuto il premio, il cantante genovese ha deciso di spendere due parole cariche di gratitudine: “Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita!“.

Il discorso prosegue: “Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Questo premio mi dà la carica e l’aspirazione per scrivere nuove canzoni che spero possano arrivare a così tante persone… e soprattutto spero che nessun ragazzino scriva “a me mi” in un tema di italiano per colpa mia“. Alfa a Sanremo 2024

Il successo di Alfa

In ogni caso, la vittoria ai Power Hits Estate è solo la ciliegina sulla torta. In effetti, dalla pubblicazione di “A me mi piace” Alfa ha conosciuto un successo sempre crescente, tant’è vero che la sua hit è rimasta in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate per ben dieci settimane.

Un risultato non indifferente, ma che per Alfa non rappresenta un punto di arrivo. Al contrario, questo per l’artista è solo l’inizio, dato che il suo tour continua a registrare il tutto esaurito. Ma non è finita qui: infatti, l’artista ha già annunciato una nuova tournée nei palazzetti prevista per il 2026.