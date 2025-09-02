Il frontman dei Coldplay ha invitato a salire sul palco AJ Murphy, dj affetto da autismo: il video virale che ha fatto il giro del web.

A volte i concerti possono avere in serbo grandi sorprese, soprattutto quelli dei Coldplay. La band è attualmente impegnata nel Music of The Spheres World Tour e durante una tappa londinese, Chris Martin ha fatto un bellissimo regalo a un giovane dj affetto da autismo.

AJ Murphy insieme a Chris Martin sul palco

Chris Martin si stava esibendo con la band allo stadio di Wembley, a Londra, quando ha sorpreso il pubblico dichiarando di voler fare salire un fan sul palco. Da lì ha cominciato a guardarsi attorno, finché la sua attenzione è stata catturata da un cartellone. Qui era disegnato un cuore fatto a puzzle coi colori dell’arcobaleno, seguito da una grande scritta che recita: “Sono autistico, per favore scegli me“.

Un messaggio potente cui Chris Martin ha deciso di rispondere invitando a salire sul palco il giovane che lo stava sollevando. E così, dopo essersi seduti l’uno accanto all’altro sul pianoforte, Chris Martin gli ha chiesto come si chiamasse, scoprendo che il giovane fosse un dj chiamato “AJ Murphy”.

Il frontman ha poi commentato ad alta voce il cartellone: “Questo è un cartello che non solo è coloratissimo, ma è anche una competizione che da bambino perdevo sempre. Dice “Sono autistico” con questo bellissimo cuore puzzle e un arcobaleno che adoro e, in più ci sono le luci LED sopra e sotto. È davvero spettacolare, fratello, grazie. C’è qualcosa che vorresti che facessimo per te?“. Ed è qui che AJ Murphy ha chiesto a Chris di intonare “Trouble”, un brano tratto dal loro primo album. Coldplay

La commozione di AJ Murphy

Ma il momento più emozionate è arrivato quando Chris ha cominciato a intonare “Trouble”. Infatti, il giovane dj, visibilmente emozionato, si è coperto il volto con le mani è ha cominciato a piangere. È così che l’esibizione è proseguita nel totale silenzio da parte del pubblico, che alla fine ha dato vita a un potente e lungo applauso.

Di seguito il video della performance: