L’influencer ha pubblicato un video in cui mostra la sua borsa parto e replicato a chi ha mosso delle critiche contro Tony Effe.

È tutto pronto per la nascita di Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. A breve l’influencer e il rapper diventeranno genitori per la prima volta, perciò ormai i preparativi per l’arrivo della piccola sono ultimati.

Ed è proprio per questo motivo che Giulia ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo TikTok in cui mostra orgogliosa il contenuto della sua borsa parto. Ma è proprio sotto il contenuto che un utente ha deciso di lanciare una frecciatina a Tony Effe, il suo compagno, così l’influencer ha deciso di replicare con fermezza.

Giulia De Lellis e la pungente replica social

In un lungo video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis è parsa molto emozionata e ha mostrato con gioia tutto il necessario per i primi giorni da mamma. “Sono appassionata di bambini, ma non sono mai stata mamma, quindi prendete questi consigli con le pinze“: ha spiegato Giulia poco prima di far vedere ai suoi fan il contenuto della sua borsa parto.

Tuttavia, non sono mancati alcuni commenti negativi, sopratutto rivolti a Tony Effe, il compagno dell’influencer, nonché papà di Priscilla. Tra questi, uno nello specifico ha attirato l’attenzione di Giulia: “La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba“. Parole a cui l’influencer ha risposto senza troppi giri di parole: “Abbiamo anche quello, ma non l’ho messo nella lista“.

Sperando possa indirizzarvi un po'… Buona fortuna 💞 Ah e nb: -niente panico -non tutto sarà necessario( faró un video in seguito dove vi diró secondo la mia esperienza ciò che è veramente è stato utile o meno ) -non dovete prendere tutto subito -fate le vostre ricerche.

La gravidanza di Giulia De Lellis

Era lo scorso aprile quando online venivano pubblicati alcuni scatti di Giulia De Lellis con il pancino in vista. Dopo alcuni rumors che si sono susseguiti nel corso delle settimane, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e condividere sui social alcuni scatti con cui hanno annunciato ufficialmente di stare per diventare genitori.