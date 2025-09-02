Il rapper è innamoratissimo di Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata, e sui social risponde a chi parla ancora di Chiara Ferragni.

Ormai la storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger, giovane stilista milanese è ufficiale. Nel corso dell’estate il rapper ha pubblicato diversi contenuti sui social in compagnia della nuova fidanzata, mostrandosi innamorato più che mai. Tuttavia, gli utenti non hanno ancora dimenticato Chiara Ferragni, con la quale il rapper ha condiviso in matrimonio e la nascita di Leone e Vittoria, i loro bambini.

È così che sotto un recente post, Fedez ha deciso di replicare al commento di un utente che ha menzionato l’ex moglie dell’artista, dimostrando di aver voltato pagina ormai da tempo.

La replica di Fedez

Di recente, Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram un post contenente alcuni scatti delle sue ultime settimane di vacanza. La protagonista di molte fotografie? Giulia Honegger, la sua nuova fidanzata. La coppia è apparsa più affiatata che mai, non temendo di mostrarsi sui social in teneri atteggiamenti.

Ma è proprio sotto quest’ultimo post che un utente ha deciso di scrivere un commento citando implicitamente Chiara Ferragni. Nello specifico, si legge: “Hai una nuova fidanzata. Ti seguo da quando stavi con la tua bella moglie“. Ed è proprio qui che è arrivata poco dopo la replica del rapper che con un filo di ironia ha risposto: “Internet Explorer“.

Si tratta di un riferimento al vecchio motore di ricerca che ha avuto molto successo durante i primi anni 2000, ma che ormai è chiuso da qualche anno. Un paragone che probabilmente si riferisce al fatto che ormai la storia con l’imprenditrice digitale sia ormai chiusa da un pezzo, tant’è vero che gli ex Ferragnez hanno ormai definitivamente iniziato una nuova vita.

Fedez

La storia d’amore tra Fedez e Giulia Honegger

In ogni caso, che Fedez e Giulia Honegger siano ormai inseparabili non è più una novità. La loro storia d’amore è cominciata gli scorsi mesi estivi, tant’è vero che la coppia ha trascorso le vacanze insieme in Versilia per poi spostarsi in Sardegna, dove hanno affittato una meravigliosa villa.

Ed è proprio qui che Giulia ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia dei figli di Fedez, poco prima che partissero alla volta di Ibiza insieme a mamma Chiara, la quale ha ormai ufficializzato la relazione con Giovanni Tronchetti Provera.