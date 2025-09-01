Angelina Mango: quanti tatuaggi ha e il loro significato

Angelina Mango ha diversi tatuaggi sul corpo: scopriamo insieme quali sono e quale significato nascondono!

Angelina Mango ha scelto di raccontare la propria storia e le proprie passioni attraverso una serie di tatuaggi discreti ma ricchi di significato. Ogni disegno sulla sua pelle corrisponde a un momento, un rapporto o una sensibilità che ha segnato il suo percorso, familiare e artistico. Scopriamo quali tatuaggi si è inciso sul corpo e quale significato nascondono!

Angelina Mango: il tatuaggio per il papà

Il tatuaggio più significativo di Angelina Mango? Una pianta di glicine sul braccio destro, realizzata nel luglio 2023. Questo fiore non è casuale: richiama una strofa del celebre brano di suo padre, Pino Mango, “Nella mia città”, che recita “C’è una casa bianca con un glicine in fiore”. Quel disegno rappresenta un legame speciale con il padre scomparso e diventa un omaggio vibrazionale all’eredità musicale di famiglia.

Angelina Mango

Oltre al glicine, Angelina si è tatuata su una mano dei triangoli che simboleggiano la sua famiglia – un nucleo unito – arricchiti da piccoli “+” che evocano un’energia positiva. Altro tattoo singolare è un maialino, pensato per ricordarle l’importanza del riposo e per disinnescare eventuali sensi di colpa nel momento in cui si ferma.

Il tatuaggio sul collo (un disegno misterioso)

Sul collo di Angelina Mango, da alcuni mesi, è comparsa anche una sirena, un disegno piuttosto nuovo e misterioso. La cantante non ha ancora chiarito il suo significato, ma la presenza di figure marine potrebbe riconnettersi al suo amore per l’elemento dell’acqua.

Questi tatuaggi raccontano molto di più di semplici preferenze estetiche: sono una mappa emotiva. Il glicine intreccia passato e affetto; i triangoli e i “+” legano la sua identità alla famiglia e alla positività; il maialino la invita a concedersi serenità; la sirena appare come simbolo in attesa di una storia ancora da raccontare. Una pelle che diventa diario, tra note, ricordi e speranze.