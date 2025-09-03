Ambra Angiolini e Jolanda Renga hanno sfilato insieme sul red carpet a Venezia in occasione del Filming Italy Venice Award.

La Mostra del Cinema di Venezia non smette di sorprendere. Sì perché tra le molte celebrità presenti a uno degli eventi più importanti dell’industria cinematografica c’erano anche Ambra Angiolini e Jolanda Renga.

Mamma e figlia hanno conquistato il red carpet in occasione del Filming Italy Venice Award, dove hanno posato per gli obiettivi dei fotografi con una complicità unica. Ed è proprio la giovane Jolanda che sui social ha voluto scrivere una piccola riflessione colma di gratitudine per l’esperienza appena vissuta.

Le parole di Jolanda Renga

Sono parole cariche di emozione quelle di Jolanda Renga, la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga. La giovane ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti del red carpet dove appare felice più che mai in compagnia di mamma Ambra. A completare il post una toccante riflessione:

“Sogno di una notte di fine estate… a Venezia. Che fortuna avere il privilegio di poter dire “C’ero!”. La magia di questa esperienza aumenta grazie alla meravigliosa città che ci ha ospitate e alla gentilezza di chi abbiamo incontrato”.

Il discorso prosegue: “È stato bello anche avere paura di fare un passo su quel tappeto rosso, sentirsi fuori posto e inadatta, guardarsi intorno e capire qualcosa in più su questo “mondo del cinema”, così da vicino. E poi camminare accanto alla mia mamma, mano nella mano. Ho il cuore pieno di gratitudine. Tutto è iniziato dall’ultima foto!“.

La risposta di Ambra Angiolini

Poco dopo è arrivata anche la risposta di Ambra Angiolini, la quale ha lasciato un commento sotto il post della figlia. “Tutto è “iniziato” con te nella pancia amore mio“, scrive la cantante, aggiungendo in cuore rosso al messaggio. Parole cariche di amore a cui anche Jolanda ha replicato con uno sguardo verso il futuro: “E continua con noi, per mano“.