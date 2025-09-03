L’artista festeggerà il prossimo 6 settembre 40 anni di carriera con un concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Per Sal Da Vinci è arrivato un momento importante: festeggiare i 40 anni di carriera. Per l’occasione l’artista si esibirà il prossimo 6 settembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli, con un concerto tanto atteso. Qui sarà accompagnato persino da un’orchestra dal vivo composta da ben 45 elementi e diretta da Adriano Pennino.

Il cantante ha quindi deciso di rilasciare un’intervista a Fanpage.it dove ha ripercorso la sua carriera: dalla gavetta ai primi esordi, dal primo Festival di Sanremo a un nuovo grande obiettivo: tornare a cantare sul palco dell’Ariston.

Gli anni di gavetta e la prima volta al Festival di Sanremo

Il sogno di Sal Da Vinci inizia da giovanissimo, quando ha solo 7 anni. L’artista però ha rivelato che per arrivare fin dove si trova oggi non è stato affatto semplice: “Ho avuto più cadute che successi, ma ogni volta mi sono rialzato. È stato un viaggio incredibile, fatto di sogni che a volte si sono infranti e a volte si sono realizzati a metà“.

Tra questi, uno in particolare è un pensiero costante nella mente del cantante: il Festival di Sanremo. In effetti, Sal Da Vinci si è avvicinato alla kermesse da giovanissimo e da quel momento il palco dell’Ariston è sempre stato nei suoi pensieri. “Nell’84 mio padre mi portò al Festival e promisi a me stesso che sarei tornato solo come cantante“, ha spiegato l’artista.

E dopo alcuni “no”, nel 2009 la svolta: “Arrivò l’occasione giusta, con un brano scritto insieme a Gigi D’Alessio e Vincenzo D’Agostino. Fu un Sanremo spettacolare … Un’esperienza bellissima che porto nel cuore“.

Oggi il sogno sanremese continua a essere nei pensieri di Sal, il quale spera di poter tornare a esibirsi all’Ariston: “Se nascerà una bella canzone, ci proverò. Sanremo è fatto anche di scelte artistiche che vanno oltre il singolo brano, perché bisogna costruire un grande spettacolo“.

Sal Da Vinci

Il concerto in Piazza del Plebiscito

In attesa di scoprire cosa il futuro avrà in serbo per lui, Sal Da Vinci ora è concentrato su un altro importante evento: il concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli del 6 settembre. Si tratta di un traguardo importante a cui parteciperanno anche molti ospiti, come Renato Zero e Gigi D’Alessio.