Il trapper ha sorpreso i fan con un’esibizione inaspettata durante il concerto di Drake al Forum di Assago.

In questi giorni il Forum di Assago sta ospitando un artista d’eccezione: stiamo parlando di Drake, rapper statunitense famoso in tutto il mondo. L’artista è infatti impegnato nelle quattro tappe italiane del suo tour e in una di esse ha deciso di fare una sorpresa a chi era lì per sostenerlo: chiamare sul palco Sfera Ebbasta, uno dei massimi esponenti del trap in Italia.

La performance di Sfera Ebbasta al concerto di Drake

L’esibizione di Sfera Ebbasta ha colto di sorpresa il pubblico del Forum di Assago. Circa a metà concerto, Drake è uscito di scena per un cambio d’abito e all’improvviso sul palco è apparso proprio il trapper di Cinisello Balsamo. Un’ingresso trionfale che mandato in visibilio i fan, i quali hanno potuto cantare alcuni dei suoi più celebri successi, come “G63” e “Visiera a becco”.

Si può pertanto affermare che il gesto compiuto da Drake abbia un significato molto profondo: si tratta di riconoscere che pian piano, la musica urban sta avendo sempre più successo anche in Italia. Del resto, non era mai successo che un artista di fama mondiale come Drake avesse deciso di condividere il palco del suo concerto con un artista locale come Sfera Ebbasta. E la scelta del rapper canadese pone in evidenza un fatto evidente: il rap e il trap italiano hanno ufficialmente raggiunto un livello di credibilità globale.

Di seguito il video della performance:

Il rapporto tra Drake e Sfera Ebbasta

In ogni caso, i più attenti avranno notato che già da qualche tempo Drake e Sfera Ebbasta avessero cominciato a tessere una rete di rapporti sempre più stretti. Nel 2019 il rapper canadese aveva cominciato a seguire il trapper su Instagram, per poi farsi addirittura fotografare insieme.

Drake

Inoltre, proprio qualche giorno fa, prima del concerto, Drake e Sfera erano stati paparazzati a cena insieme, mostrando di essere in perfetta sintonia. Un legame che i fan sperano possa tramutarsi presto in collaborazioni musicali di successo.