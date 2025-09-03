Chris Martin ha invitato sul palco due fan israeliane, accolte dai fischi. La sua replica: “Salutiamo anche chi viene dalla Palestina”.

Durante il concerto dei Coldplay di domenica 31 agosto allo stadio di Webley, ci sono stati alcuni momenti di tensione. A causare tutto ciò è stata la scelta di Chris Martin, frontman dei Coldplay, di invitare due fan sul palco, senza però sapere che fossero di origine israeliana.

Appresa la nazionalità, il pubblico si è diviso e sa da un lato alcune persone hanno applaudito, dall’altro ci sono stati anche diversi fischi. A fare da mediatore per evitare un “incidente diplomatico”, Chris Martin, il quale ha voluto pronunciare due parole anche verso il popolo palestinese, cercando così di riportare la pace nella folla.

La reazione del pubblico e le parole di Chris Martin

Sono stati momenti di tensione quelli che si sono consumati al concerto dei Coldplay a Londra, la scorsa domenica. Infatti, come in ogni tappa del tour, Chris Martin ha invitato a salire sul palco dei fan e questa volta la scelta è ricaduta su due ragazze. Ma alla domanda: “Da dove venite?” le due giovani hanno risposto: “Israele“, scatenando la reazione del pubblico.

In effetti lo stadio di Wembley si è letteralmente diviso a metà tra fischi e applausi. Chris Martin è parso visibilmente in imbarazzo, tant’è vero che ha dovuto fare da mediatore: “Ascoltate, sono molto grato che siate qui come esseri umani, e vi sto trattando come esseri umani uguali sulla Terra, indipendentemente da dove veniate o non veniate“. Il discorso prosegue: “Anche se forse è controverso, voglio anche dare il benvenuto alle persone del pubblico dalla Palestina perché… credo che siamo tutti esseri umani uguali“. Di seguito il video: @hen.mazzig I’m sure Chris Martin thought he was doing the right thing when he told two Israeli girls on stage that he would “treat them as equal human beings.” The boos from the crowd probably made him second-guess himself. I believe deeply in coexistence and in the fight for peace. Israelis and Palestinians can exist outside of this conflict. We shouldn’t always need to qualify one side’s humanity with “but what about the other side.” Israelis and Palestinians deserve to exist without their identity being reduced to someone else’s war. #coldplay #jewish #ישראל #concert #jewishtiktok ♬ original sound – Hen Mazzig

La testimonianza delle due giovani fan israeliane

Poco dopo il concerto, l’attenzione mediatica si è concentrata proprio sulle due fan, le quali sono state persino intervistate da Kan, la televisione pubblica israeliana. A prendere parola una delle due giovani, la quale ha spiegato: “Per una frazione di secondo abbiamo pensato di dire che eravamo di Malta, poi ho detto “Israele”. Non potevamo e non volevamo mentire“.