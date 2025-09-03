Il cantante si è esibito in uno dei concerti più attesi dell’anno e a fine live ha sorpreso i fan con un importante annuncio.

Olly è inarrestabile. Dopo Sanremo, molteplici singoli di successo, un tour sold out, il cantante genovese ha raggiunto un nuovo importante traguardo: conquistare l’Ippodromo SNAI di Milano. Ed è proprio qui che l’artista si è esibito in un attesissimo live, al termine del quale ha deciso di fare una grande sorpresa ai fan: ecco di cosa si tratta.

“Tutti a casa” è il nuovo attesissimo concerto di Olly

Proprio quando il concerto stava volgendo a termine, Olly ha deciso di sorprendere i fan. E l’ha fatto regalando al pubblico una promessa: tornare a casa. Ma quelle che potrebbero sembrare delle parole enigmatiche, in realtà hanno significato preciso: il ritorno dell’arista a Genova.

Ed è proprio qui che il 18 giugno 2026 Olly si esibirà per la prima volta al Luigi Ferraris, lo stadio della sua città natale. Un momento importante per la carriera del cantante, ma anche per la storia dello stadio, dato che l’ultimo grande concerto organizzato al suo interno è stato quello di Vasco Rossi più di vent’anni fa.

Potente anche il nome che l’artista ha scelto per l’evento: “Tutti a casa”. Insomma, si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini dopo una carriera che nel giro di poco tempo gli ha fatto conquistare moltissime tappe importanti.

Olly – www.notiziemusica.it

Il concerto di Olly all’Ippodromo

In ogni caso, l’annuncio del primo live di Olly allo stadio di Genova è solo la ciliegina sulla torta del concerto di ieri sera, 2 settembre. Le aspettative erano alte e il cantante non le ha deluse, al contrario, quello che doveva essere un “semplice” live si è trasformato in una grande festa.