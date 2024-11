Ghali, proposta di matrimonio al concerto: ecco la sua reazione

Ieri, al concerto di Ghali a Roma, è successo qualcosa inatteso: un ragazzo ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata.

In una serata che prometteva già emozioni forti grazie alla musica di Ghali, al Palazzo dello Sport di Roma è accaduto qualcosa di completamente inatteso che ha aggiunto magia ad un momento già speciale.

Durante il concerto del 6 novembre, un fan ha sorpreso tutti facendo la proposta di matrimonio alla fidanzata in un modo del tutto inatteso. Scopriamo come ha reagito il rapper!

Ghali: proposta di matrimonio al concerto

Ghali aveva appena finito di cantare “Barcellona”, uno dei suoi brani più amati, quando uno dei fan seduti sugli spalti ha iniziato a parlare ad un microfono, probabilmente fornito dagli organizzatori dell’evento.

Il rapper, colto di sorpresa, ha detto scherzando: “Chi sei? Sei tu quello che criticava Ghali? Hai qualcosa da dire?“. “Sì, sono io. Ciao, sono un po’ emozionato” – ha replicato immediatamente il ragazzo – “Sono qui con il mio migliore amico e la mia fidanzata. Quella che hai appena suonato è la nostra canzone preferita e io devo chiederle una cosa“.

Subito dopo il ragazzo si è inginocchiato ed ha tirato fuori dalla tasca una scatolina con dentro l’anello. Poi, sempre parlando al microfono, ha chiesto alla fidanzata se lo volesse sposare.

La reazione di Ghali

La proposta è stata accolta con un’esplosione di gioia da parte del pubblico e, soprattutto, da un’accoglienza calorosa di Ghali, che, oltre a essere stato testimone involontario di un momento così personale, ha saputo gioire sinceramente per la coppia.

I video sui social hanno immortalato questa serata, mostrando un Ghali sorpreso ma felicissimo di aver potuto condividere un tale momento di felicità. Il gesto audace del fan non solo ha trasformato la serata in un ricordo indimenticabile per i diretti interessati ma è diventato virale dimostrando come la musica possa essere lo sfondo perfetto per i momenti più importanti della vita.