Gazzelle: in arrivo un nuovo singolo, “Mezzo Secondo”

Gazzelle ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, “Mezzo Secondo”, che anticipa il tour estivo del cantante.

Il panorama musicale italiano si arricchisce di una nuova emozionante traccia: “Mezzo Secondo” di Gazzelle, che dal 24 maggio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download. Prodotto da Federico Nardelli, che collabora da anni con l’artista, questo singolo promette di essere un altro successo in grado di toccare il cuore del vasto pubblico di Gazzelle.

“Mezzo Secondo”: un Brano d’Amore Senza Tempo

Anticipato in maniera eccezionale all’Arena di Verona, dopo un intensivo concerto di oltre due ore, il nuovo lavoro di Gazzelle si presenta come un affascinante brano d’amore che sembra superare i confini temporali.

“Mezzo Secondo” sintetizza in sé l’essenza del cantautorato italiano, mescolandola con sonorità estive che ne fanno una perfetta colonna sonora della stagione calda. Questo mix ben calibrato conferma la capacità dell’artista di catturare sentimenti universali e di trasformarli in musica.

Il testo del brano “Mezzo Secondo” sarà divulgato solo a partire dal 24 maggio. I fan si aspettano parole che toccano il cuore, in linea con le precedenti produzioni di Gazzelle, che hanno sempre saputo narrare con sincerità e trasparenza le dinamiche relazionali e le emozioni più profonde.

Gazzelle in tour: le date

Il lancio di “Mezzo Secondo” è accompagnato dall’annuncio di un nuovo entusiasmante tour che vedrà Gazzelle esibirsi in numerose città italiane nel corso dell’estate 2024, a partire dal 4 luglio a Padova fino al 15 agosto a Olbia. Ma non solo, l’artista ha già pianificato due grandiosi concerti per l’estate del 2025, uno a Roma, al Circo Massimo, e l’altro a Milano, nello storico Stadio San Siro.

Gazzelle (ph. Leonardo Mirabilia)

Le prevendite per le date estive sono già in corso, mentre i biglietti per i concerti del 2025 saranno disponibili nei punti vendita autorizzati a partire dal 25 maggio, anticipando una grande attesa da parte dei fan.

Ecco le date del tour estivo: