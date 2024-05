Shiva ha pubblicato la foto segnaletica per lanciare il nuovo brano

Dai domiciliari, Shiva ha pubblicizzato il lancio del nuovo brano in modo singolare: pubblicando sui social la sua foto segnaletica.

Andrea Arrigoni, in arte Shiva, sta vivendo un periodo complesso della sua vita. Arrestato nell’ottobre del 2023 con l’accusa di tentato omicidio, il rapper è stato successivamente trasferito agli arresti domiciliari da febbraio. Sui social ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “First day out“, pubblicando la sua foto segnaletica e la scheda decadattiloscopica, dove vengono raccolte le impronte digitali

Shiva: in arrivo un nuovo album

Oltre alla foto segnaletica, nei giorni scorsi Shiva ha pubblicato anche una foto in cui tiene in braccio il figlio Draco, nato dalla relazione con Laura Maisano. “Questa foto è stata scattata il giorno in cui sono tornato a casa.” – scrive il rapper- “Finalmente ho potuto riabbracciare mio figlio, Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi un esempio per me e un insegnamento per tutti“. Poi conclude annunciando l’uscita del suo prossimo album: “Milano Angels out soon“.

La vicenda giudiziaria

Shiva è al centro di accuse gravi: tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco legate a una sparatoria avvenuta l’estate del 2023. I fatti si sono svolti nel cortile della casa discografica Milano Ovest a Settimo Milanese. Secondo le prime ricostruzioni l’artista avrebbe fatto fuoco contro due persone, Alessandro Rossi e Walter Pugliesi, che lo avrebbero aggredito. Gli avvocati di Shiva sostengono che l’artista abbia agito per legittima difesa, mirando intenzionalmente verso il basso per evitare ferite gravi.

Dopo un periodo trascorso nel carcere di San Vittore, Shiva è stato posto agli arresti domiciliari, una misura che gli ha consentito di vivere momenti di vita familiare cui non aveva potuto partecipare, come la nascita del figlio. Il processo a suo carico è previsto procedere con rito abbreviato, il che potrebbe comportare uno sconto di pena in caso di condanna. La data della prossima udienza è stata fissata per il 19 giugno.