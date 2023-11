Sarà pubblicato il prossimo 24 novembre il nuovo album, che vede la collaborazione di Fulminacci con grandi artisti.

Anticipato dal singolo Filippo Leroy, si avvicina finalmente l’uscita del nuovo disco d’inediti di Fulminacci. La notizia arriva direttamente sul suo profilo social, dove annuncia il nuovo progetto con un’immagine di ciò che probabilmente sarà la copertina. Ancora una volta, il cantautore mostra la sua capacità di giocare con diversi generi, offrendo sempre un punto di vista coerente.

Tutte le sorprese di “Infinito +1”

Dopo aver lanciato l’uscita del suo nuovo album “Infinito +1” (Maciste Dischi / Artist First), su Instagram Fulminacci svela la tracklist tanto attesa che prevede 10 brani, alcuni dei quali anticipati già nei mesi scorsi.

Viene descritto come un disco squisitamente pop, che resta fedele allo spirito dell’artista romano. L’album – in uscita venerdì 24 novembre in digitale e in versione fisica (CD, Vinile e Vinile Deluxe) – presenta anche delle sorprese in tema di collaborazioni: ci sarà un feat con i Pinguini Tattici Nucleari sulle note di “Puoi”, e un altro con Giovanni Truppi in “Occhi Grigi“.

La tracklist del nuovo album

Questa volta l’artista ha voluto esagerare: accompagnato alla produzione da okgiorgio, ha voluto sperimentare stili, generi e sonorità, nel progetto che solo fra poche settimane sarà già disponibile. Attento ai dettagli dei suoi testi, Fulminacci presenta la sua nuova tracklist che prevede i seguenti brani:

Spacca Puoi feat Pinguini Tattici Nucleari Ragù Filippo Leroy Simile Occhi grigi feat Giovanni Truppi Baciami Baciami Tutto inutile Così cosà La siepe

Fulminacci in tour

I brani del nuovo album, “Infinito +1”, saranno presentati dal vivo per la prima volta nel tour del 2024. Fulminacci sarà in giro per l’Italia sui palchi e palinsesti di diverse città, partendo dal live al Palazzo dello Sport, a Roma.

Di seguito il calendario di tutte le date, con tanti appuntamenti nei principali club italiani:

4 e 5 aprile al Fabrique di Milano

9 aprile al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

(Torino) 12 aprile alla Casa della Musica di Napoli

13 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

18 aprile al Tuscany Hall di Firenze

22 e 23 aprile all’Estragon di Bologna

24 aprile al Gran Teatro Geox di Padova

I biglietti per tutti questi concerti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Riproduzione riservata © 2023 - NM