Fedez: volo a New York in jet privato e occhiali da 1500 euro

Fedez è tornato sui social: è volato a New York con un jet privato ed ha mostrato il suo ultimo costoso acquisto.

Dopo un periodo di insolita assenza dai social, conseguente alle vicende legate allo scandalo ultras che hanno visto coinvolto persino il suo bodyguard, Fedez ha fatto il suo grande ritorno.

Ma non è tanto il suo rientro virtuale a destare curiosità, quanto piuttosto la destinazione scelta per una trasferta inaspettata: New York. Un viaggio che, sebbene avvolto nel mistero, non manca di confermare la costante passione del rapper per il lusso e per uno stile di vita in cui non rinuncia certo a mostrare i segni tangibili del successo.

Fedez: il viaggio a New York

Lo scorso 27 ottobre, Fedez ha rotto il silenzio con un ritorno spettacolare sui social, rivelando di essere in partenza per New York. Il motivo del viaggio rimane non del tutto chiarito: impegni professionali o una semplice vacanza lontano dai riflettori? La scelta della Grande Mela come destinazione non fa che aggiungere ulteriori contorni di mistero a questa trasferta americana.

Fedez

Il lusso non va mai in pausa

Anche a migliaia di chilometri da casa, Fedez non rinuncia a enfatizzare il proprio gusto per il lusso, come dimostrato dalla scelta di accessori di alto profilo. Durante il viaggio, ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram un paio di occhiali da sole Oakley “Over the top”, un modello fuori produzione e assai desiderato dai collezionisti, che può raggiungere quotazioni da capogiro.

Questo modello, famoso per il suo design futuristico con stanghette sopra la testa, è apparso in vari film cult come Blade Runner 2049 e Spider-Man del 2002. Sui siti di rivendita di articoli di lusso il prezzo degli occhiali si aggira intorno ai 1500 euro.

Un dettaglio che sottolinea non solo il lato estetico distintivo del rapper, ma anche la sua inclinazione a circondarsi di oggetti di particolare valore e rarità.