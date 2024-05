Fedez: mega festa per il lancio di “Sexy Shop”

È uscito oggi “Sexy Shop”, in nuovo singolo di Fedez e Emis Killa: i due artisti hanno organizzato una mega festa per il lancio del brano.

Ieri sera Fedez ha condiviso moltissime storie del release party organizzato per il lancio di “Sexy shop“. La festa è stata organizzata in una discoteca di Milano e hanno partecipato moltissimi colleghi ed amici dei due rapper. Poi, ad un certo punto, Federico è salito in consolle e ha preso il microfono in mano.

Fedez: le parole su Chiara Ferragni

“Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio” – recita il ritornello di “Sexy Shop“. Si tratta di versi chiaramente riferiti alla storia ormai finita con Chiara Ferragni.

Fedez però, durante il release party, ha preso il microfono in mano ed ha dichiarato davanti a tutti: “Molti speravano che io insultassi mia moglie in questo pezzo. Non intendo prender parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative“.

Sembra quindi che il rapper non voglia mandare frecciatine a Chiara attraverso la sua musica, anche se i riferimenti a lei nel brano sono tanti e anche piuttosto evidenti.

La foto con l’ex fidanzata

Tra le tante persone presenti al lancio di “Sexy Shop”, si è fatta notare la presenza di una ex fidanzata storica di Fedez, Silvia Brigatti, tatuatrice nota con il nome di Faty Tattoo. Il rapper l’ha ringraziata sui social condividendo uno scatto insieme a lei.

Fedez

“Ci conosciamo dalle superiori” – ha scritto il rapper nella storia – “ci siamo fidanzati, abbiamo iniziato a costruirci un futuro con un piccolo negozio di tatuaggi, io ho iniziato la mia carriera poi l’amore è finito ma ci siamo sempre stati l’uno per l’altro. Ti voglio bene“.