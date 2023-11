L’intervista di Fedez per Domenica In di domenica prossima non si terrà live. Mara Venier risponde alle critiche.

Domenica 3 dicembre Fedez è atteso come ospite di Mara Venier a Domenica In, ma l’intervista è in realtà già stata registrata.

“Per il momento c’è il massimo riserbo sui contenuti dell’intervista. Secondo quanto trapela, comunque, si sarebbe trattata di una conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche che hanno segnato, soprattutto nell’ultimo periodo, il rapporto tra il rapper giudice di X Factor e la tv pubblica, ricucito recentemente grazie all’intervento dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio”.

Sembrerebbe quindi prospettarsi un dialogo sui figli, la moglie Chiara Ferragni, sul ricovero in ospedale e la salute mentale, sul trasloco nella nuova casa e la new entry in famiglia (la cagnolina Paloma).

Fedez non sarà in studio perché impegnato altrove

La notizia riguardante la registrazione dell’intervista invece che la presenza live del cantante ha suscitato in molti dubbi sulla presunta censura da parte della Rai. Mara Venier e lo stesso Fedez hanno però messo a tacere le accuse dichiarando che la scelta è derivata dal fatto che il cantante ha alcuni impegni presi da tempo per la giornata di domenica. “Hanno detto che abbiamo registrato l’intervista per controllarla. Non è vero, andrà senza tagli. Registrata perché Fedez non poteva venire domenica prossima”.

Il dubbio di un controllo Rai sulle parole di Fedez sarebbe sorto in seguito all’intervento del rapper durante il Concerto del Primo Maggio 2021, durante il quale aveva difeso il Ddl Zan, e dopo il famoso bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023. I rapporti tra Fedez e la Rai non sembravano essere migliorati, vista anche la negazione della partecipazione a Belve, il programma di Francesca Fagnani. In merito, Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, aveva affermato che per motivi di “contestazioni e querele in itinere” riguardanti gli eventi del Primo Maggio e quelli di Sanremo, il rapporto con Fedez andava risanato prima di consentire ulteriori partecipazioni ai programmi, seppure non vi fosse volontà di “chiudere con lui”.

