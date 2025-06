Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, Fedez ha lanciato una frecciatina a Tony Effe per “Non volevo ma lo sono”, il suo nuovo libro.

Durante la puntata di Pulp Podcast andata in onda ieri lunedì 2 giugno, Fedez e Mr. Marra hanno avuto modo di intervistare Orietta Berti. Tuttavia, sul finire dell’intervista, Fedez ha citato Tony Effe, lanciando una frecciatina contro “Non volevo ma lo sono”, la sua autobiografia pubblicata lo scorso 27 maggio.

“Sei peggiorato nel linguaggio”: le parole di Orietta Berti su Fedez

Ma andiamo con ordine. Come anticipato, la puntata di Pulp Podcast ha visto Orietta Berti come ospite d’eccezione. Nel corso dell’intervista, la cantante ha notato un cambiamento nel rapper, tanto da farglielo notare: “Federico sei peggiorato nel linguaggio. È il divorzio? A volte incattivisce“. Un’osservazione che Fedez non ha potuto contestare, riconoscendola.

A questo punto Orietta ha rivelato a Mr. Marra un aneddoto del passato, quando lei e Fedez si erano appena conosciuti: “Io quando l’ho conosciuto parlava del suo bambino, perché Vittoria non era ancora nata“. E anche se Fedez continui ancora oggi a parlare dell’amore verso i suoi due figli, quelli citati dalla cantante erano tempi differenti, quando la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni era ancora lontana. In ogni caso, Orietta ha voluto anche giustificare l’attuale modo di comportarsi di Fedez, dichiarando che “lui rispetta il prossimo e in quest’ambiente non lo fanno sempre“.

La frecciata di Fedez a Tony Effe