Qualche giorno fa si è diffusa una voce secondo cui Emma Marrone avrebbe un flirt con Matteo Martari. Oggi l’attore ha deciso di dire la sua.

Da qualche giorno si vocifera che Emma Marrone e Matteo Martari abbiano una relazione. Un’indiscrezione che nel giro di poco si è diffusa in tutto il web alimentando la curiosità dei fan. Tuttavia, a distanza di qualche giorno, l’attore ha deciso di fare chiarezza e in un’intervista a Fanpage.it ha detto la sua verità.

Le origini del gossip

Ma partiamo dall’inizio. Le voci del presunto flirt tra la cantante e l’attore sono cominciate in seguito a un post pubblicato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Stando a quanto riferito, Emma avrebbe chiamato al telefono Matteo per ben due volte mentre si trovava fuori a cena, lasciando ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. In seguito alla soffiata il web ha controllato i profili di entrambi constatando uno scambio di follow e di like reciproco.

In effetti, la cantante e l’attore si conoscono da tempo, tanto da aver collaborato anche a dei progetti lavorativi. Un esempio? Il videoclip musicale di “Apnea”, celebre hit di Emma in cui compare lo stesso Matteo.

Immagine di Matteo Martari tratta dall’archivio Image, sezione Spettacolo, realizzata da Beescoop/Image – notiziemusica.it

La verità di Matteo Martari sul presunto flirt con Emma

A distanza di qualche giorno, Matteo Martari ha partecipato a un’intervista per Fanpgage.it, occasione perfetta per rendere nota la sua verità. Infatti, alla domanda delle giornalista sul presunto flirt, l’attore ha ammesso di non essere a conoscenza, mostrando tutta la sua sorpresa.