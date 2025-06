Emma Marrone: amore top secret? Le ultime voci.

Un velo di mistero avvolge la vita sentimentale di Emma Marrone: la cantante salentina avrà forse detto addio alla vita da single?

Le voci si rincorrono e un nome, in particolare, emerge dagli echi del gossip: quello di Matteo Martari. L’attore, attualmente protagonista della serie Netflix “Maschi veri”, e l’artista si sarebbero conosciuti meglio sul set di “Apnea“, il videoclip del brano che Emma portò a Sanremo nel 2023.

Emma Marrone

Le indiscrezioni di Deianira

A gettare benzina sul fuoco delle indiscrezioni è una soffiata giunta all’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano. Una sua informatrice racconta di un avvistamento milanese di circa due settimane fa: Emma Marrone, in pizzeria, avrebbe risposto al telefono per ben due volte pronunciando un familiare “Matte”. Coincidenza? Forse. Ma a questo si aggiungerebbe un altro dettaglio social: i numerosi “like” di Emma ai post di Martari. “C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%”, afferma convinta la fonte.

Naturalmente, si naviga nel campo delle pure speculazioni. I “mi piace” potrebbero essere semplice apprezzamento reciproco e quel “Matte” al telefono potrebbe riferirsi a chiunque. Tuttavia, gli indizi hanno acceso la curiosità.

I requisiti dell’uomo ideale

Nel 2024 in un’intervista a RTL la cantante aveva dichiarato i requisiti del suo uomo ideale: «Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo io», ha detto la cantante. Per poi aggiungere ridendo: «Quindi ragazzi se queste sono le prerogative… zitella per sempre, non so se mi spiego».

Chissà se Matteo ha questi requisiti e c’è davvero una nuova coppia all’orizzonte o si tratta solo di suggestioni estive?