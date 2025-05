Il cantante ha incontrato Iago Garcia, compagno di Amanda Lecciso, sua cognata. Qui, Al Bano ha rivelato uno scoop si Jasmine, sua figlia.

Al Bano ha recentemente incontrato Iago Garcia, ormai compagno a tutti gli effetti di Amanda Lecciso, sua cognata, nonché sorella di Loredana Lecciso. L’incontro è avvenuto a La Volta Buona, il programma TV condotto da Caterina Balivo e tra una chiacchiera e l’altra, il cantante si è lasciato sfuggire uno scoop riguardante Jasmine, sua figlia.

Al Bano e lo scoop su Jasmine

Ma che cosa riguarda lo scoop legato a Jasmine? Ebbene, Al Bano ha rivelato che con ogni probabilità sua figlia parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle. Ma non si tratta del programma condotto da Milly Carlucci, quanto piuttosto della versione spagnola.

Un’ipotetica partecipazione di cui evidentemente Al Bano va fiero, dato che ha sempre sostenuto che Jasmine dovesse prendere parte a programmi televisivi affini al settore musicale e artistico. Ma pare che all’inizio questa alternativa non sia stata contemplata da Jasmine, la quale sarebbe parsa più orientata verso un altro genere di reality. Infatti, poco tempo fa era uscito un gossip secondo cui tra il cantante e la giovane ci fossero delle tensioni. Il motivo? Il desiderio di Jasmine di partecipare a The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi che tuttavia ha chiuso per un flop di ascolti.

Jasmine Carrisi e Al Bano

La frecciatina di Al Bano a Milly Carlucci

Certo è che Jasmine non potrà partecipare alla versione italiana di Ballando con le stelle. Il motivo pare essere l’assenza della chiamata da parte di Milly Carlucci. Per questo motivo, Al Bano avrebbe lanciato una frecciatina alla conduttrice: “Visto che la mia amica Milly non la chiama, lei (si riferisce a Jasmine) si sta dando da fare con la Spagna“, ha detto il cantante.