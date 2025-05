Elodie sta per iniziare il suo tour negli stadi. In un’intervista per Say Whaaad? ha parlato di un’artista che l’ha ispirata: Madonna.

Ormai il The Stadium Show 2025, il primo tour negli stadi di Elodie, sta per iniziare. La cantante si sta preparando, ma non ha perso l’occasione per rilasciare delle interviste per i suoi fan. L’ultima è quella per Say Whaaad?, il podcast di Radio Deejay, durante la quale ha rivelato chi da sempre rappresenta la sua fonte di ispirazione. E sì, stiamo parlando proprio di Madonna.

Le bellissime parole di Elodie su Madonna

L’intervista ha avuto come momento culminante il racconto di Elodie su cosa Madonna rappresenti per lei. La regina del pop, infatti è colei cui Elodie si è ispirata, la ragione per cui ha cominciato a fare musica. La cantante, infatti, ha dichiarato: “Un’artista che mi ha segnata profondamente è Madonna, per me lei è stata l’inizio di tutto. Ad esempio, il mio primo live importante visto da ragazza è stato il suo Confession Tour, meraviglioso, era all’Olimpico. Sì quello della croce”.

Quella di Elodie per Madonna è un’ammirazione profonda, tanto da aver tratto ispirazione da lei per fare musica: “Ho rivisitato tutte le cose che ha fatto, perché non è che puoi fare un copia e incolla, perché poi diventa ridicolo. Bisogna sempre stare attenti a fare delle belle citazioni“, ha aggiunto. Madonna

Madonna come espressione di indipendenza

In ogni caso, Elodie non ammira solamente l’aspetto musicale di Madonna, ma i forti valori che incarna: “Credo che rappresenti l’indipendenza, la ribellione. Lei è stata la più ribelle di tutte. Quindi anche l’indipendenza femminile, la libertà sessuale“. La cantante ha poi proseguito: “Più di 30 anni fa ha pubblicato un libro in cui lei era con donne e uomini, tutti senza vestiti, corpi mostrati nella loro naturalezza. Questo lei l’ha fatto nel 1990, quando io sono nata“.

Ed è proprio da ciò che Elodie ha tratto ispirazione, ammettendo di non avere fatto nulla di nuovo nel mostrare il suo corpo. Una scelta che alcune persone ancora oggi fanno fatica ad accettare, tanto da continuare a stupirsi.

The Stadium Show 2025, il primo tour negli stadi di Elodie

Dunque, abbiamo visto che Elodie nelle prossime settimane si esibirà live negli stadi. Un traguardo importante che purtroppo ancora poche donne del mondo della musica riescono a raggiungere. La tournée consiste in due appuntamenti. Infatti, l’8 giugno, Elodie si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, mentre il 12 dello stesso mese sarà la volta dello stadio Diego Maradona di Napoli.

Con questo risultato, l’artista è la prima donna di sempre ad esibirsi nello stadio napoletano e la settima a livello mondiale a conquistare quello milanese.