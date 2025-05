Al Bano sta avendo “accesi confronti” con la figlia Jasmine che ha partecipato al programma televisivo “The Couple”.

Nonostante abbiamo trascorso momenti spensierati in famiglia per festeggiare il compleanno del cantante, sembra che i rapporti tra Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi siano piuttosto tesi. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, alla base discussione tra i due ci sarebbe la partecipazione della donna al programma televisivo “The Couple“, scelta non approvata dal celebre padre. Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano e Jasmine Carrisi: contrasti in famiglia

Secondo i gossip, al centro della discussione tra il cantante e la figlia ci sarebbe la decisone di Jasmine Carrisi di partecipare a “The Couple“, un reality show trasmesso Canale 5. Al Bano, infatti, si è sempre detto contrario a questa scelta, ma il suo dissenso non ha fermato la donna che ha comunque deciso di prendere parte al programma.

Jasmine Carrisi e Al Bano

Al Bano, secondo l’indiscrezione riportata da Oggi, avrebbe preferito che la figlia seguisse una strada più simile a quella paterna. Secondo il cantante di Cellino San Marco, Jasmine dovrebbe partecipare a programmi più vicini al mondo dell’arte e della musica come ad esempio “Ballando con le stelle“.

La fine inattesa di “The Couple”

Il reality show The Couple, tuttavia, ha avuto un epilogo inaspettato. Mediaset ha annunciato l’improvvisa cancellazione del programma a causa di ascolti deludenti, scegliendo di devolvere il montepremi previsto di un milione di euro all’ospedale Gaslini di Genova.

Questa decisione ha generato stupore non solo tra il pubblico ma anche tra i partecipanti, tra cui Jasmine Carrisi, che durante una diretta Instagram ha condiviso con i follower la modalità con cui i concorrenti sono stati informati della chiusura dello show. “Ci hanno chiamato in confessionale, ci hanno detto che dovevamo uscire. Noi ci siamo spaventate. Abbiamo pensato che fosse successo qualcosa di grave a casa” – ha spiegato la ex concorrente.