Dopo il trionfo ad Amici, TrigNO ha parlato della storia con Chiara Bacci e dei loro progetti per il futuro.

La storia d’amore tra TrigNO, che si è classificato al primo posto nella categoria canto, e Chiara Bacci è nata tra i banchi della scuola di Amici, dove hanno anche avuto la possibilità di stare insieme h24. Concluso il programma, adesso i due artisti si trovano a dover affrontare alcune difficoltà che potrebbero ostacolare la relazione. Scopriamo cosa ha rivelato TrigNO a Cosmopolitan.

TrigNO parla di convivenza: “Non è il momento giusto”

“Chiara è stata la mia parte razionale per un lungo periodo. Quando perdevo le staffe, c’era lei a calmarmi.” – ha raccontato TrigNO parlando del rapporto con Chiara Bacci. Lui sarebbe pronto per andare a vivere insieme alla compagna, ma gli impegni lavorativi della ballerina non consento di realizzare questo progetto.

Maria De Filippi

“La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei.” – ha spiegato TrigNO.

Il rapporto con Chiara: “Lei parte del mio cambiamento”

Dalle sue recenti dichiarazioni, sembra che TrigNO sia legato a Chiara Bacci da un’intesa profonda. In una recente intervista a Fanpage.it il cantante ha definito la compagna una parte fondamentale del suo percorso nella scuola di Amici.

“Penso ai momenti che abbiamo vissuto insieme, a raccontarci ogni cosa. È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei, che è stata veramente di supporto, essenziale: ha rappresentato una parte del mio cambiamento.” – queste le parole di TrigNO.