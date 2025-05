Fabri Fibra duetta con Pietro Morandi: “Ha una voce incredibile”

Fabri Fibra ha pubblicato un nuovo singolo con Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi: ecco cosa ha rivelato il rapper.

Mentre i fan sono in trepidante attesa per l’uscita del suo nuovo album, Fabri Fibra ha lanciato il suo ultimo singolo “Che gusto c’è” realizzato insieme a Tredici Pietro, figlio del famosissimo Gianni Morandi. In un’intervista al Corriere della sera il rapper ha parlato di questa collaborazione, spiegando che il motivo per cui ha scelto Pietro Morandi non ha nulla a che fare con il suo cognome.

Fabri Fibra: il duetto con Tredici Pietro

“Che gusto c’è” si presenta come una critica pungente del contesto sociale e culturale contemporaneo. Questo brano apre l’album “Mentre Los Angeles brucia” e segna l’inizio di una nuova fase artistica per Fabri Fibra. “È un incendio personale, una risposta al caos globale” – ha spiegato il rapper parlando del nuovo disco.

Tredici Pietro

La scelta di duettare con Tredici Pietro non è casuale. Fabri Fibra vede in lui una figura che, nonostante il legame con Gianni Morandi, è riuscita a trovare una propria identità nell’hip hop, distinguendosi per eleganza e intelligenza nel proprio stile musicale.

“Non ho scelto Tredici Pietro per il cognome, ma per la sua autenticità e per il rispetto che ha verso il rap” – ha spiegato al Corriere. Poi ha aggiunto: “Nel rap c’è un circolo chiuso, lui è fuori da quella dinamica e per questo mi ha colpito“.

Il risarcimento di 70mila euro a Valerio Scanu

Nel corso dell’intervista, il rapper ha poi affrontato la questione della condanna per diffamazione nei confronti di Valerio Scanu, che lo ha costretto a versare al collega un risarcimento di ben 70mila euro. “Ho detto quello che pensavo e ho pagato. Ma non è un limite alla libertà di parola: le conseguenze ci sono, se hai il coraggio di dire ciò che pensi.” – ha dichiarato il rapper.