La cantante di Cicale ha dovuto fare i conti con le critiche ricevuto per un post dedicato al compleanno dei fili. La sua replica.

Il 22 maggio è una giornata speciale per Heather Parisi: infatti è il compleanno di Elizabeth e Dylan, i due gemelli nati dalla relazione con Umberto Maria Anzolin. I due fratelli compiono 15 anni e per l’occasione Heather ha pubblicato loro un post in cui ha manifestato tutto l’amore e l’affetto che solo una mamma può avere nei confronti dei propri figli.

Seppur molti utenti abbiano fatto i loro auguri, altri hanno mosso molteplici critiche nei confronti della cantante. Il motivo? La presunta mancanza di rapporto tra Heather e le altre sue due figlie, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo.

Il dolce post di Heather Parisi per il compleanno dei figli

Ma andiamo con ordine. Come anticipato, Heather Parisi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un tenero post per celebrare il compleanno dei figli Elizabeth e Dylan. Nella foto, la cantante tiene in braccio i gemelli appena nati, una foto che quindi risale a 15 anni fa. A completare il tutto una lunga dedica, di seguito un estretto:

“Le vostre anime preziose sono la luce dell’amore infinito che mi lega a vostro padre. La vostra gentilezza, il modo in cui irradiate gioia verso gli altri, mi lascia senza respiro. La vostra forza interiore e la vostra filosofia di vita, le vostre risate contagiose e la vostra ironia sono isole felici in un mondo sempre più difficile. Buon 15° compleanno!”

La dedica prosegue poi col ricordo del giorno della nascita dei due figli e con alcune parole cariche d’amore per Umberto, compagno della cantante papà di Elizabeth e Dylan. Ecco quindi che il pubblico di Instagram ha risposto, pubblicando diversi commenti carichi di affetto nei confronti di Heather e dei gemelli. Ma non solo, dato che ben presto la cantante è stata travolta da una pioggia di critiche da parte di diversi utenti.

Le dure critiche e la risposte di Heather Parisi

Come anticipato, il motivo delle critiche è dovuto essenzialmente al fatto che si dice che la cantante da anni non abbia alcun rapporto con Rebecca Jewel e Jacqueline Luna di Giacomo, nate da due relazioni diverse che Heather ha avuto in passato.

A tal proposito un utente ha scritto: “Quindi in base al padre ci sono figli di serie A e figli di serie B? Mi piaci tanto Heather, ma sono sincera… il tuo discorso non è sano. Tantissimi auguri ai tuoi ragazzi“. La cantante ha immediatamente risposto: “È curioso come quando a chiedere il rispetto della privacy siano alcuni personaggi pubblici va bene, e quando lo facciano altri no. Due pesi e due misure. Non è democrazia, ma pessima educazione“.