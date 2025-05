L’ex cantante di Amici ha rivelato di aver avuto una cotta per una persona durante il talent show e spiegato di aver avuto poche relazioni.

Nicolò Filippucci è uno dei concorrenti di Amici 24 che probabilmente ricorderemo di più. Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, è stato eliminato a un passo dalla finale, scelta che ha scatenato non poche polemiche sia dentro che fuori dallo studio. In un’intervista per RDS Next, Nicolò ha raccontato la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi, e ha fatto anche alcune inaspettate dichiarazioni sulla sua vita sentimentale.

La cotta segreta di Nicolò Filippucci

Nel corso dell’intervista, Nicolò Filippucci si è trovato a dover rispondere a una domanda che gli ha generato non poco imbarazzo. Gli speaker, infatti, gli hanno chiesto in diretta se ad Amici avesse avuto una cotta per qualcuno, così il cantante ha sorpreso tutti facendo una confessione: “Ti dico di sì, ma penso che… Ci sta dai, ma non ti dirò il nome però“.

Nicolò ha mantenuto segreta l’identità della persona in questione, resistendo anche all’insistenza degli speaker. Ma è proprio per questa sua riservatezza che sul web i fan hanno cominciato a fare le loro ipotesi, immaginando a chi stesse facendo riferimento il cantante. Ecco quindi che sono spuntati fuori diversi nomi, anche se molti concorderebbero su una persona: Francesca Bosco, ballerina, nonché allieva di Debora Lettieri.

Tuttavia, è bene sottolineare che quella che si è sviluppata tra Nicolò e Francesca sia solo una bellissima amicizia, anche perché nel corso delle puntante, la ballerina si è fidanzata col cantante Jacopo Sol.

Chitarra e microfono – notiziemusica.it

Nicolò Filipucci: “Sono l’unico a non essersi fidanzato ad Amici”

In ogni caso, il tema dell’amore non è nuovo per Nicolò. Poco dopo l’eliminazione, infatti, il cantante aveva partecipato a una puntata di Verissimo e a Silvia Toffanin aveva parlato tranquillamente di sentimenti. “Sono l’unico a non essersi fidanzato ad Amici, ma in realtà anche nella vita ho avuto poche relazioni.“, ha spiegato il cantante, “Non sono bene il motivo, forse perché non era ciò che cercavo nelal scuola“.