Aurora è tornata al centro delle polemiche per non aver mai mostrato le foto dei nonni paterni in compagnia di Cesare, il suo bambino.

L’influencer è di nuovo al centro di un polverone social. La causa sarebbe l’aver pubblicato delle foto del figlio solamente in compagnia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i nonni materni. Una scelta con ogni probabilità fatta con ingenuità, ma che non è piaciuta agli utenti di Instagram. Questi, infatti, hanno mosso delle nuove critiche nei confronti di Aurora.

La causa delle critiche ad Aurora Ramazzotti

Il polverone è cominciato il 1 giugno, quando Aurora Ramazzotti ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un post. Si tratta di un carosello fotografico contenente alcuni scatti delle ultime settimane, tra cui ce ne sono alcuni dove Cesare, suo figlio, si trova in compagnia dei nonni Eros e Michelle.

Uno post con cui Aurora voleva probabilmente condividere coi propri fan alcuni momenti passati, ma che ha generato una pioggia di critiche. Il motivo? La scelta dell’influencer di pubblicare scatti in cui Cesare si trova in compagnia dei nonni materni ma mai di quelli paterni. A tal proposito, alcuni utenti hanno lasciato un commento pungente: “I nonni paterni non esistono solo perché non sono famosi?“. Una critica cui Aurora ha preferito non rispondere.

I commenti degli utenti

Tuttavia, quella lasciata sotto il posto non è l’unica critica mossa ad Aurora. Al contrario, la giovane ha nuovamente subìto alcune pesanti accuse, come quella di voler emulare sua mamma Michelle. Ma non solo, dato che le critiche vanno ben oltre: “Se avevi un altro cognome, col cavolo che facevi carriera“, scrive uno, “Un excursus del nulla praticamente“, aggiunge un altro. Aurora Ramazzotti

Osservazioni cui Aurora pare ormai abbia fatto l’abitudine, dato che in passato è stata criticata anche per aver aver avuto una gravidanza a 26 anni, piuttosto che aver dato il suo personale parere su chi critica la scelta di portare dei bambini piccoli in aereo.