Ermal Meta è diventato papà: è nata Fortuna Marie

Ermal Meta è diventato papà: il cantante lo ha annunciato ai fan con una commovente foto pubblicata sui social.

L’emozione invade i social con l’annuncio di Ermal Meta: è diventato padre della piccola Fortuna Marie, frutto dell’amore con Chiara Sturdà. L’artista, noto per la sua riservatezza riguardo la vita privata, ha condiviso con i fan questo momento di gioia pura, suggellato da una fotografia che cattura le mani dei genitori intrecciate a quella della loro bambina appena nata.

Ermal Meta è diventato papà

Il 19 giugno 2024 resterà una data indelebile per Ermal Meta e Chiara Sturdà, ora genitori della piccola Fortuna Marie. La notizia, diffusa attraverso una toccante foto su Instagram, ha immediatamente suscitato un’ondata di affetto nei confronti della famiglia.

L’immagine, che mostra le mani dei neo-genitori che stringono quella della neonata, è stata accompagnata da parole cariche di emozioni: “La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore“.

Un amore vissuto in riservatezza

Ermal e Chiara hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, con discrezione e rispetto reciproco, seguendo il desiderio di Chiara di mantenere un basso profilo. Questa scelta ha delineato il percorso della coppia: in un mondo dove la condivisione diventa spesso sovraesposizione, loro hanno scelto un silenzioso sentiero, fatto di gesti d’amore e privacy preservata.

Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, Ermal ha espresso le sue riflessioni su cosa significhi oggi diventare genitori: “Le uniche paure che posso provare sono legate al mondo in cui viviamo. Perché è un mondo instabile, un mondo pericoloso, accadono cose che vanno ben oltre la nostra comprensione“.

Ermal Meta

“Ci sono due guerre in corso,” – ha proseguito il cantante – “una che lambisce in maniera preoccupante l’Europa, l’altra piena di orrore. E come dicevo non ce lo aspettavamo l’arrivo di un bambino. Ogni tanto, in questi anni, ci pensavo e mi dicevo “se avessi un figlio, in che mondo lo porterei? In un mondo decisamente brutto”. Poi è successo e scoprire l’arrivo di un bambino è stato bellissimo“.