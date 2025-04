Emma e Stefano De Martino sono stati protagonisti di un simpatico siparietto durante l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile”.

Il backstage di “Stasera tutto è possibile” diventa teatro di un divertente siparietto tra il conduttore Stefano De Martino e la cantante Emma Marrone, annunciata come la superospite della serata finale in programma per martedì 8 aprile. L’episodio, carico di ironia e giochi di parole, rivela il legame stretto e la complicità tra i due artisti, entrambi i volti noti del panorama televisivo italiano.

Emma e Stefano De Martino: il siparietto nel backstage

Nel video pubblicato dal profilo ufficiale di Rai2 si sente Emma Marrone, impegnata a farsi truccare prima di andare in onda, rivelare scherzosamente a Stefano De Martino che si aspettava un regalo da lui. “Maria non ti ha insegnato niente? Io vengo ospite al tuo programma e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro” – dice la cantante.

Stefano De Martino

Il conduttore replica stando al gioco: “Sei malpensante, io già ho provveduto“. Poi Stefano De Martino le mostra velocemente ciò che le ha comprato, ovvero dei bellissimi e succosi pomodorini. Emma replica divertita: “Quelli li ho già a casa“.

La gag con Paolantoni e Izzo

Dopo questa risposta della cantante, Stefano si accorda con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. “Devo fare un regalo a Emma. Facciamo dieci euro io, dieci euro Biagio e un milione e mezzo tu e le compriamo una casa a Roma” – dice il conduttore.

Biagio Izzo scoppia a ridere: “Si può fare. Tanto tu che te ne devi fare dei soldi? Non hai figli“. Stefano De Martino torna allora da Emma Marrone con la bella notizia: “Ti dico solo una cosa, domani hai un impegno. Ti dico solo una cosa, rogito. Rogito, domani rogito. Una bella casa…vista ‘male’ (anziché vista mare, ndr)”. La cantante, allora, si rivolge a chi la riprende: “Fatti i fatti tuoi tu, che noi abbiamo questioni in sospeso“.