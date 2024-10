Elton John rivela: “Non è rimasto molto di me, solo l’anca sinistra”

Elton John ha parlato delle sue condizioni di salute dopo i pesanti interventi chirurgici a cui si è dovuto sottoporre.

Durante la prima del suo documentario “Elton John: Never Too Late” presentato il primo ottobre, Elton John ha deciso di rivelare al mondo quali sono le sue attuali condizioni di salute. Il cantante ha recentemente subito molti interventi chirurgici e poco tempo fa ha anche contratto una grave infezione agli occhi che ha rischiato di lasciarlo cieco.

Elton John: le battaglie di salute

“Sono ancora qui, ma l’unica cosa che rimane di me è l’anca sinistra” – ha esordito ironicamente il cantante – “Ad essere onesti con voi, non è rimasto molto di me. Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata, non ho l’anca destra o il ginocchio sinistro e neanche il destro“.

Riguardo alla grave infezioni agli occhi ha rivelato: “Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all’occhio colpito“.

Elton John ha inoltre condiviso i motivi della sua decisione di ritirarsi dalle tournée mondiali: “Come sapete, ho deciso di smettere di andare in tour perché ho 77 anni, ho fatto tutto quello che c’era da fare, suonare”.

In arrivo “Elton John: Never Too Late”

Il documentario “Elton John: Never Too Late” promette di essere un’esperienza intima che esplora non solo i 50 anni di carriera del cantante fino alla sua ultima esibizione al Dodger Stadium di Los Angeles nel 2022, ma anche momenti personali mai visti prima.

Distribuito da Disney+ e disponibile dal 13 dicembre il film offrirà agli spettatori uno sguardo senza precedenti nella vita di una delle più grandi icone della musica, arricchendo il legame tra l’artista e i suoi fan con immagini e diari inediti.